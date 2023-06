Vandinho prevê queda dos juros em breve

O deputado Vandinho Leite (PSDB) ao fazer uma análise do cenário econômico nacional previu que em breve o Brasil deve entrar num processo de queda da Selic, a taxa referencial de juros, mantida no patamar de 13,75% desde agosto de 2022.

Em discurso na sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça (20), o parlamentar citou que sempre defendeu o presidente do Banco Central (Bacen), Roberto Campos Neto, das críticas recebidas contra a manutenção da Selic em 13,75%, mas que agora está na hora dele (Campos Neto) iniciar o processo de redução.

“Todos os indicadores (econômicos) mostram que a inflação está controlada e agora acredito que o Copom (Conselho de Política Monetária), que tem reunião esta semana, deverá sinalizar com redução dos juros”, avaliou.

Na perspectiva do tucano, possíveis ajustes para baixo na Selic devem ocorrer nas reuniões do Copom que sucederão a desta semana “num processo responsável, ao contrário do que ocorreu na Argentina”.

Ele pontuou que há alguns anos a Argentina e os Estados Unidos eram os países com inflação mais controlada fora da Europa, mas que devido à “irresponsabilidade” da equipe econômica da época os argentinos perderam o rumo e entraram num processo inflacionário descontrolado.

Autonomia

Ao defender a atuação de Campos Neto na condução da política monetária, amparada na autonomia adquirida pelo Bacen, Vandinho argumentou que não procedem as críticas segundo as quais ao manter a taxa de juros em 13,75% o presidente do órgão estaria agindo em sintonia com opositores do presidente Lula (PT).

Conforme lembrou, a fixação da Selic em 13,75% ocorreu ainda no governo passado, no primeiro turno das eleições que acabaram por eleger Lula presidente. Para ele, o Brasil está sendo referência mundial como primeiro país a controlar a inflação no período pós-pandêmico.

“Os Estados Unidos ainda não conseguiram (controlar a inflação), só agora começam a ter alguns indicadores positivos, mas ainda não têm certeza de que chegaram ao topo nos juros”, analisou Vandinho, citando ainda que na Europa muitos países estão com a inflação fora de controle.

UPA em Nova Almeida

A temática relacionada à saúde pautou o discurso do deputado Coronel Weliton (PTB), que fez um apelo ao governo do Estado para que acate indicação apresentada por ele para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no balneário de Nova Almeida, Serra.

Segundo o parlamentar, a indicação foi elaborada a pedido dos moradores da localidade, que conta com cerca de 30 mil residentes, fica localizada a 40 quilômetros da Capital e não dispõe de nenhum serviço de saúde.

Weliton enfatizou que o desamparo na área de saúde se agrava durante o verão e nos feriados, pois a população flutuante em Nova Almeida sobe para mais de 100 mil pessoas em decorrência da chegada de turistas.

Ele comentou que quando alguém necessita de atendimento de urgência no balneário precisa ser deslocado de ambulância até a UPA de Carapina (bairro da Serra) que, conforme disse, já anda lotada de pacientes.

Outro pedido do deputado foi que o governo também acate indicação dele solicitando a estadualização da Santa Casa de Iúna. Weliton destacou que a estadualização será um “avanço” para a unidade de saúde, atualmente sob gestão municipal. O deputado citou que o hospital dispõe de infraestrutura e pessoal capacitado para fazer funcionar a maternidade, o centro de hemodiálise e realizar pequenas cirurgias.

Fonte: POLÍTICA ES