Van roubada com 70 gatos é encontrada em matagal na zona leste de SP

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo Van de ONG foi encontrada incendiada em matagal na zona leste de SP

A Polícia Civil de São Paulo encontrou na tarde desse sábado (19), a van roubada de uma ONG de proteção animal após o resgate de 70 gatos. De acordo com as autoridades, o veículo foi incendiado pelos criminosos e os animais abandonados na área de mata, próximo ao distrito Cidade Tiradentes , zona leste de São Paulo (SP) .

Ainda segundo a polícia, a van foi localizada após rastreio do trajeto do veículo e delimitar as áreas de buscas. No local, outra van também foi encontrada incendiada.

Os investigados disseram que os animais foram soltos pelos criminosos e alguns foram localizados. Nas redes sociais, o deputado estadual Bruno Lima (PSL), que atua como delegado defensor dos animais, informou que vários gatos foram encontrados mortos devido à situação de debilidade em que foram resgatados.

Roubo após resgate

O crime aconteceu na última quarta-feira (16) após uma equipe da ONG resgatar os animais na casa de um acumulador, em Guarulhos . Quando voltavam para São José dos Campos pela Rodovia Presidente Dutra, o veículo foi abordado pela quadrilha, que fez de reféns o motorista e a voluntária por pelo menos três horas.

De acordo com a ONG, ambos foram liberados em um matagal próximo à Jacareí (SP), e em seguida entraram em contato com as autoridades.

A instituição informou que as buscas pelos animais ainda estão sendo realizadas .