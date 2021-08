“Vamos precisar dos nossos coxões para derrotar esses coxinhas”, brinca Lula

Reprodução Lula









O ex-presidente da República, Luiz Inácio “Lula” da Silva, não deixou os elogios às suas pernas passarem batidos. Na noite desta quinta-feira (26), ao comunicar sua volta para São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o petista aproveitou para comentar sobre sua forma física e cutucar os adversários – dizendo que precisa “derrotar os coxinhas” (expressão usada para definir pessoas conservadoras).

“Volto amanhã pra São Bernardo. Tô viajando desde domingo retrasado. Vou confessar que meu coxão tá cansado. Mas a gente segue na luta. Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses coxinhas… rs”, escreveu no Twitter. Vale ressaltar que o ex-presidente estava em viagem pelo Nordeste e se encontrou com várias lideranças na região .

Volto amanhã pra São Bernardo. Tô viajando desde domingo retrasado. Vou confessar que meu coxão tá cansado. Mas a gente segue na luta. Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses coxinhas… rs — Lula (@LulaOficial) August 26, 2021





Sucesso das pernas

Recentemente, a noiva do ex-presidente Lula, Rosângela da Silva, publicou uma foto do casal viajando pelo Ceará. Bastou o clique ser divulgado para surgirem comentários sobre a boa forma do petista, de 75 anos . O sucesso foi tanto que exercícios para as penas ganharam destaques em vários portais, inclusive no IG.