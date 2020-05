“Vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas”, diz Guedes

undefined Dólar teve terceira queda consecutiva

Esta sexta-feira (22) foi o terceiro dia consecutivo de queda do dólar comercial. A moeda fechou em R$ 5,574, registrando queda de 0,15%.

Com isso, o dólar acumula queda de 4,54% nesta semana – mas, no ano, o dólar acumula alta de 38,90%.

A Bolsa fechou em queda de 1,03%, a 82.173,21 pontos, mas acumulou alta de 5,95% na semana. No ano, a queda da Ibovespa foi de 28,94%.

No dia, as atenções do mercado se voltaram para a divulgação da gravação de uma reunião ministerial no final da tarde, decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). O vídeo foi usado como uma prova de Sergio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro sobre a possível interferência na Polícia Federal.

