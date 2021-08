Valesca Popozuda posa sem calcinha e mostra bumbum com peça íntima inusitada

Participante do ‘Ilha Record’ anuncia nova música e faz divulgação ousada

A cantora Valesca Popozuda usou as redes sociais na noite desta terça-feira (3) e roubou a atenção dos milhares de seguidores ao publicar um clique sem calcinha para anunciar sua nova música, ‘Presentinho’, que será lançada nesta próxima sexta (6).

A participante do Ilha Record surgiu de costas e empinou o bumbum gigantesco totalmente sem calcinha, sob uso de um laço azul gigantesco. Provocante, a funkeira de 42 anos ostentou as belas curvas em sua conta do Instagram.

Dentre os comentários, Valesca Popozuda conquistou inúmeros elogios de famosos e internautas. “Uiiiiiii”, escreveu Mirella Santos. “Eu amo um presentinho”, disse MC Rebecca. “Eu quero”, “Me dê, papai”, “Gostosa”, “Maravilhosa”, acrescentaram outros.

Valesca Popozuda (Foto: Felipe Alberto/Reprodução/Instagram)

Valesca Popozuda lamenta falta de sexo nas redes sociais

Recentemente, a cantora Valesca Popozuda confessou que está há dois meses sem fazer sexo em sua conta do Twitter. “Ainnnn, 2 meses que não levo uma catucada”, escreveu a artista. Na ocasião, um fã chegou a sugerir que ela se masturbasse e sentisse prazer consigo mesma.

(*Metropolitana FM)