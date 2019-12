Valesca Popozuda posa nua

Na noite de sexta-feira (27), Valesca Popozuda posou nua e publicou o clique em sua conta do Instagram. Na legenda do post, Valesca escreveu: “Último sextou do ano. Bora aproveitar!”. Os fãs encheram a Popozuda de elogios. Não é pra menos.

Reprodução/Instagram/@valescapopozuda Valesca Popozuda aparece nua no Instagram

“Muito linda”, escreveu uma seguidor. “Deusa”, comentou outro. “Bora aproveitar essa beleza”, escreveu mais um. “Mulherão”, elogiou um fã de Valesca Popozuda . “Diva”, postou uma pessoa na foto em que a cantora aparece nua.