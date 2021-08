The Music Journal Brazil Valesca Popozuda anuncia entra no OnlyFans e lança “Presentinho”

A cantora Valesca Popozuda , uma das principais artistas do funk, anunciou sua entrada na plataforma OnlyFans e o clipe de seu nova faixa Presentinho , inspirada em um acontecimento íntimo. O single esta em todas as plataformas digitais pela Sony Music , via The Orchard.

O figurino de Valesca para o clipe de Presentinho dá uma pista sobre a música, composta por Umberto Tavares e Jefferson Júnior . Com um laço de presente amarrado na altura do bumbum, a artista cantará sobre o dia em que conheceu um rapaz que queria fazer sexo anal logo no primeiro encontro.

A reação foi a mais Valesca possível: “Chegou agora e quer sentar na janelinha?”, disse a cantora, descontraída. “Foi muita audácia, nem chegou no ônibus e queria sentar na primeira fileira? (Risos) Mas eu me diverti. O público pode esperar muita diversão, eu vou contar um caso pessoal em forma de música”, explica.

Em sua conta oficial no OnlyFans , serviço de assinaturas com conteúdos inéditos, a cantora exibe seus looks para o clipe e uma sessão exclusiva de fotos com toda a sensualidade que seus fãs já conhecem: “Lá no Twitter eu sempre via as contas e me divertia, e muitos fãs brincavam: ‘Faz uma conta’, então eu fiz”, brinca.

Presentinho é o primeiro single de Valesca lançado por sua nova gravadora, The Orchard , subsidiária da Sony Music e sediada em Nova York (EUA), que celebra esta conquista: “É mais um passo da expansão do funk brasileiro no mercado internacional, após ter conquistado uma categoria própria no Grammy Latino”.

Confira: