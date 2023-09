Valentina Sampaio é confirmada para Victoria’s Secret World Tour 2023!

Reprodução/ WAY Model Valentina Sampaio estreia em algumas cenas do Victoria´’s Secret World Tour 2023

Nascida em uma vila de pescadores em Aquiraz, pequena cidade litorânea do Ceará, Valentina Sampaio conquistou a moda internacional. Com currículo repleto de trabalhos para grandes grifes que vão de Balmain a L’Oréal e Armani, consagrou-se supermodelo.

No Brasil, Valentina foi uma das recordistas de desfiles em sua temporada de estreia e estrelou capas de prestigiadas revistas como Vogue, Elle e L’Officiel, além de ter sido protagonista do longa-metragem “Berenice Procura”, ao lado de nomes como Vera Holtz.

Recentemente, Valentina assinou com a agência WAY Model no Brasil, de Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de supermodelos como Alessandra Ambrósio e Carol Trentini.

A modelo internacional Valentina Sampaio é presença aguardada entre as estrelas confirmadas no ‘Victoria’s Secret World Tour’, mistura de desfile com documentário que a gigante de lingeries que lançará no dia 26 de setembro, com exibição no Prime Video.

Algumas cenas inéditas já começaram a circular, em um evento em Nova Iorque, onde Valentina aparece ao lado de outras modelos consagradas, como Gigi Hadid.

Levando representatividade à moda internacional, a jovem transgênero de 26 anos posou para as filmagens em Barcelona, na Espanha.

Após quatro anos de pausa, o fashion show retornará reunindo apresentação de Doja Cat, o ‘VS 20’ – grupo de criativos globais composto por mulheres do Laos, Londres, Bogotá e Tóquio, responsáveis pela criação da coleção, além de nomes do ‘VS Collective’. Além disso, outras supermodelos irão comparecer na apresentação Victoria’s Secret World Tour, cujos nomes devem ser revelados pela grife nos próximos dias.





Fonte: Mulher