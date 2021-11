“Vale-gasolina”: iFood anuncia depósitos de até R$ 150 para entregadores

Wagner Pedro “Vale-gasolina”: iFood anuncia depósitos de R$ 150 para entregadores

Para minimizar os impactos da alta dos combustíveis para os entregadores, o iFood anunciou que vai repassar R$ 150 aos colaboradores em forma de “vale-gasolina”. A iniciativa é uma parceria da empresa com a Shell e faz parte do ‘Fundo de Combustível’, criado no último mês que, ao todo, repassará R$ 8 milhões aos motoristas.

Os pagamentos começam no dia 24 de novembro, com base nas notas efetuadas nos 30 dias anteriores. Em dezembro também será disponibilizado no dia 24, com base nas entregas de novembro.

O repasse cresce de acordo com o número de corridas, tendo valor mínimo de 5 reais e podem chegar a 80 reais para moto. Para carro, os créditos variam entre 10 reais e 150 reais.

Para ter acesso, basta entrar no aplicativo ‘iFood para entregadores’, abrir o Delivery de Vantagens e acessar a categoria “Peças e Manutenção”, no qual estará disponível o Regulamento do Fundo Combustível. Na sequência, é necessário baixar o aplicativo Shell Box no celular e fazer o cadastro na plataforma.

Com informações da revista Veja.