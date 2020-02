Vale do Ribeira recebe ação para capacitar empresários a expandir negócios

arrow-options Governo do Estado de São Paulo/Divulgação Exporta SP

















A cidade de Registro foi a escolhida para receber a primeira ação de um projeto que visa alavancar o desenvolvimento econômico e social das cidades do Vale do Ribeira. Com experts de exportações, o projeto é voltado para micro, pequena e médias empresas e startups que ainda não exportam ou que já atuam no comércio internacional e desejam expandir seus mercados.

Os exportadores residentes da região do Vale do Ribeira já podem se inscrever gratuitamente para o processo seletivo do programa. Para participar, as empresas devem se cadastrar no site da InvestSP (www.investe.sp.gov.br/exporte/exportasp) e realizar um processo seletivo que avaliará o atual estágio para acesso ao mercado externo. Feito o processo, a empresa receberá a visita de um consultor que irá prepará-la para cumprir todas as etapas do treinamento.

Parte do programa Exporta SP, a ação integra a primeira edição do “InvestSP na sua Região”, que percorrerá diversas cidades do Estado para capacitar gestores municipais na atração de investimentos e empresários no processo de exportação, e contou com o apoio da Prefeitura de Registro, Sebrae e Codivar.

“O Exporta SP é uma grande oportunidade para as empresas. Já temos muitas ações concretas acontecendo e o primeiro exemplo disso é aqui no Vale do Futuro. Vamos garantir que esse programa rode e ofereça benefícios rapidamente para o Vale do Ribeira”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

