Vale aumenta produção de minérios em 12% devido a alta demanda chinesa

Fernanda Capelli Vale (VALE3) aumenta produção de minérios em 12% devido a alta demanda chinesa

A Vale (VALE3) , maior mineradora brasileira, teve um aumento de 12% em sua produção de minério de ferro . Dessa forma, a empresa chegou a produzir 75,7 milhões de toneladas no segundo trimestre.

O aumento na produção se deu devido à alta demanda chinesa para o aço, que registrou níveis recorde neste ano. Isso contribui para o plano da companhia que almeja retomar a estabilidade operacional.

Segundo o comunicado da Vale na última segunda-feira (19), eles estão mantendo sua meta de extração para o ano.

Projeções da Vale

De acordo com a Vale, o avanço na capacidade pode permitir uma produção média de 1 milhão de toneladas por dia só no segundo semestre do ano. Isso porque, devido à sazonalidade, a situação se torna favorável em relação às condições climáticas do período.

“Considerando o plano de lavra de minério de ferro e a implementação de novas iniciativas, a Vale alcançou uma capacidade de produção de 330 milhões de toneladas por ano, principalmente devido à Serra Leste ter conseguido sua capacidade total”, afirmou a Vale, em relatório de produção.

