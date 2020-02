Vale a pena Ana Maria e outros apresentadores exporem seus dramas ao vivo?

Na última segunda-feira (27), Ana Maria Braga pegou o público de surpresa ao anunciar no “Mais Você” que está enfrentado um câncer no pulmão, denominado andenocarcinoma. Além da apresentadora da Globo, outros comunicadores como Datena, Ana Furtado e Galvão Bueno compartilharam com os espectadores seus problemas de saúde.

Essa não é a primeira vez que Ana Maria Braga é diagnosticada com câncer, a apresentadora já tratou um câncer de pele e outros dois tumores que teve no pulmão, sendo que um deles foi operado e outro eliminado por radioterapia. Mas, desta vez, a doença dela é mais agressiva e precisará passar por uma combinação de quimioterapia e imunoterapia e preferiu informar em rede nacional para seus espectadores seu estado de saúde, que pode deixá-la afastada do comando da atração em alguns dias.

Outros apresentadores como Datena, que passou por um cateterismo na última semana após fazer exames de rotina; Ana Furtado , que se recuperou recentemente de um câncer de mama; Mamma Bruschetta , que foi está enfrentando um câncer no estômago ao 70 anos e Galvão Bueno , que precisou passar por um cateterismo de emergência no fim de novembro do ano passado, usaram as redes sociais ou os programas que comandam para falar sobre o quadro de saúde em que estavam.

Para o jornalista especialista em série de TV, Paulo Gustavo Pereira, essa exposição feita pelos comunicadores dos canais abertos mudou ao longo dos últimos 20 anos e não acredita que isso ajuda eles a se aproximarem do espectador. “Para mim, essa onda de todo mundo ficar falando sobre doença fica tão comum que ninguém já nem se importa mais com nada.”, analisou.

“O que me preocupa hoje em dia é que todo mundo que está na mídia e tem um problema e começa a contar para todo mundo nas redes sociais e banaliza. Deixa aquilo um negócio comum. As pessoas pensam ‘poxa, é mais um que resolveu falar que está doente’”, completou Pereira.

Ele acredita que os comunicadores precisam ser mais “conscienciosos”, ou seja, cuidadosos, com o que decidem compartilhar na TV aberta ou na internet. “Por que têm a necessidade de falar sobre os problemas? Para que o público sinta pena e tenha um pequeno apelo nas redes sociais? Sou meio cético quanto a isso”.

Em contrapartida, após a notícia sobre seu tratamento contra o câncer, Ana Maria Braga recebeu inúmeras mensagens de fãs nas redes sociais e se manteve nos Trending Topics do Twitter durante toda segunda-feira (27). No dia seguinte, amigos e colegas de emissora deixaram recados incentivando a apresentadora. “Já passamos por isso e vamos passar de novo”, escreveu a equipe do “Mais Você” para ela.