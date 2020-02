Valdir Espinosa não resiste a operação e morre

Dirigente tinha 72 anos e estava internado desde o último dia 20

Rio – O ex-treinador e atual gerente de futebol do Botafogo, Valdir Espinosa, de 72 anos, morreu nesta quinta-feira. Ele estava internado desde o último dia 20, por conta de uma operação na região do abdômen. Ele acabou não conseguindo se recuperar da operação.

Espinosa ocupava a função no clube carioca desde o fim do ano passado. Pelo Botafogo, ele fez história ao ser treinador da equipe campeã do Carioca em 1989, quando o Glorioso interrompeu um jejum de 21 anos sem título. Ele também marcou época no Grêmio, quando foi campeão do Mundial de Clubes em 1983.

Valdir Espinosa treinou outros grandes clubes brasileiros como Fluminense e Corinthians, além disso teve experiências internacionais. Ele trabalhou no Cerro Porteño, do Paraguai, no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e no Tokyo Verdy, do Japão. Também teve uma rápida passagem pelo Las Vegas City.