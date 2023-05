Val Marchiori chama a atenção em look ousado para festa

Reprodução/Instagram Val Marchiori ousa em look para festa

Val Marchiori dividiu a opinião do público com o look que escolheu para a festa de aniversário do cerimonialista Júnior Donatto, em São Paulo, com o tema “cores”. A apresentadora e empresária milionária usou um vestido azul extravagante do estilista brasileiro Renato Amano, especializado em noivas.

O look deu o que falar nas redes sociais. “Adorei. Lembra o vestidos do filme ‘As Branquelas’, escreveu um internauta. “Super amei a árvore de natal”, opinou outro. “Está parecendo adereços de carnaval”, postou um terceiro seguidor. “Quem pode, pode. Nem um vestido extravagante é capaz de deixá-la feia”, elogiou outro.

Val completou o look com uma bolsa da Armani, que custa 8 mil dólares; sapatos vermelhos de Sérgio Rossi, de mais de 4 mil; e joias Jack Vertanian, de 80 mil. Rica, né?

Fonte: Mulher