Vai vender seu smartphone? Celulares Android desvalorizam o dobro que iPhones

Os preços de revenda de smartphones Android desvalorizam quase duas vezes mais em um ano se comparados a iPhones . As informações são da pesquisa Cell Phone Depreciations Statistics, realizada pelo BankMyCell. Elas revelam dados importantes para quem deseja vender o usado para preparar o bolso para aquisição de um novo ou economizar em um dispositivo de segunda mão.

O estudo analisou a flutuação do valor de 300 modelos durante o ano de 2019. Os valores de cada celular foram definidos com base no maior encontrado nas principais plataformas de vendas dos Estados Unidos .

Segundo a pesquisa, um Android top de linha – neste caso, celulares com preços fixados pela fabricante acima de US$ 700 – perde, em média, 45% do seu valor de revenda após a compra completar um ano. Já para os iPhones , essa queda corresponde a 23,45%.

Levando em consideração dados de anos anteriores, os aparelhos de sistema iOS atingem a depreciação na casa dos 45% somente após dois anos. No caso dos Androids , quando olhamos para os primeiros 24 meses, os resultados são ainda mais assustadores: os celulares top de linha desvalorizaram mais de 70%, enquanto os modelos econômicos (abaixo de US$ 350) perderam 80% do seu valor de revenda.

Após esse período, a depreciação dos Androids começa a estabilizar, enquanto dos iPhones seguem se desvalorizando acima de 10%, mas ainda assim, após quatro anos, a desvalorização total dos produtos da Apple é menor que do sistema concorrente.

Marcas desvalorizadas

A pesquisa do BankMyCell traz um dado preocupante para quem planeja comprar o Galaxy S20 : seu antecessor, o Galaxy S10+ perdeu cerca de 45% do seu valor de revenda em 2019, o equivalente a US$ 373. Em vias de comparação, em 2018, o top de linha da Samsung na época, o Galaxy S9+, registrou uma queda de 30% no valor médio.

O resultado deixa o smartphone na quinta colocação do ranking de modelos lançados em 2019 que apresentaram maior depreciação, atrás apenas do Motorola G7 Play (-74%), Motorola G7 Power (-73%), Motorola G7 (-62%) e o Google Pixel 3a (-55%).

A lista também dá pistas sobre as marcas que registraram o maior índice de queda no preço de revenda. Entre nove fabricantes, a Motorola é a campeã, com uma média de -59% de desvalorização por modelo, seguida pela LG e o Google , com -56% e -51%, respectivamente. Do outro lado do ranking, a Apple tem os aparelhos com menor perda, em média -26%. A Samsung , por sua vez, ocupa o meio da tabela, com -32%.