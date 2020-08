Vai um azulzinho? Saiba 10 mitos e verdades sobre o Viagra

Um surfista australiano bateu em um tubarão que havia atacado sua esposa até que o animal soltasse a perna da vítima.

O surfista Mark Rapley deu uma aula de como ser um homem de verdade ao enfrentar um tubarão que havia atacado sua mulher Chantelle Doyle, 35 anos, na manhã de sábado, 15.

O casal estava surfando em uma praia na área de Port Macquarie, a 400 km do Norte de Sydney, quando o tubarão surgiu do nada e mordeu por duas vezes a perna direita de Chantelle. Com medo que o pior acontecesse com sua companheira, o surfista partiu para cima do tubarão e deu-lhe várias pancadas.

Chantelle foi socorrida pelos paramédicos que fizeram o atendimento inicial e em seguida foi levada de helicóptero para um hospital. Um policial disse que nunca tinha visto coisa igual. “O marido começou a bater no animal com força até que ele soltou a vítima. Foi incrível e inspirador”, relatou o policial.

Por ter enfrentado um grande tubarão branco de quase três metros de comprimento, Mark passou a ser chamado de herói pelas pessoas que assistiram o salvamento. Contudo, ele fez questão de minimizar sua atuação, afirmando que “qualquer outra pessoa naquela situação teria feito o mesmo”.

De acordo com informações, a Austrália é um dos países onde se registra mais ataques de tubarão. No mês passado um tubarão atacou um menino de 10 anos de idade, quando ele estava pescando na costa da Tasmânia. O pai da criança entrou no mar e conseguiu salvá-la da morte certa pelo tubarão.

(*Uol)