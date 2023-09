Vai transar com uma mulher? Veja dicas para o primeiro sexo lésbico

A Coluna ouviu mulheres lésbicas e bissexuais para reunir dicas às mulheres que vão fazer sexo lésbico pela primeira vez

“Agora todo mundo é bi?”. Essa é uma frase que tem sido falada com frequência desde que muitas pessoas públicas têm se declarado bissexuais. Contudo, é importante entender que isso se deve ao fato de que, cada dia mais, há o entendimento de que a sexualidade pode se manifestar de muitas formas e, com isso, as pessoas ficam mais abertas a novos desejos. Assim, muitas mulheres com a vida sexual já ativa se veem nervosas por fazerem sexo com outras mulheres pela primeira vez. As informações são da Pouca Vergonha.

Infelizmente, a única referência que muitas delas têm do sexo entre mulheres é o que mostra a pornografia. Apesar de hoje o mercado pornográfico contar com produtoras de filmes feitos por mulheres e para mulheres, a maior parte do pornô tradicional é cheio de estereótipos em torno do sexo lésbico, visando majoritariamente o público masculino, que fetichiza sobre mulheres transando.

Logo, é preciso que se desmistifique alguns clichês contidos na pornografia lésbica. “O primeiro conceito a ser entendido é: não falta um pênis! Mulheres que se relacionam com mulheres querem exatamente isso: uma mulher. O prazer vem da exploração do corpo feminino, e o pênis (e até um objeto fálico) é totalmente dispensável”, explica a sexóloga e ginecologista Erlanda Maia.

Além dessa questão, existem muitos outros “mitos” a serem desacreditados sobre o sexo lésbico antes de ter uma primeira experiência. Para listá-los, a Pouca Vergonha conversou com mulheres lésbicas e bissexuais para que elas dessem dicas de como se preparar antes de transar com uma mulher pela primeira vez.

Confira:

Seja sincera

Até a mais experiente das mulheres já experienciou seu primeiro sexo lésbico, logo, não há por que sentir vergonha ou esconder que é sua primeira vez. Muitas vezes, uma conversa sincera sobre as expectativas daquele encontro é o que vai fazer o sexo fluir com muito mais naturalidade.

Use os dedos

Como dito antes, não é necessário haver um objeto fálico no sexo – apesar de, caso as duas desejem, ser liberado –, então seus melhores amigos serão os dedos. Use-os para explorar todo o corpo, não apenas a genitália, e lembre-se de começar com toques suaves (nada da rapidez e agressividade mostrada em muitos pornôs).

Corte as unhas

Claro que isso não é regra, afinal, cada uma pode ter as unhas no tamanho e formato que bem desejar. Contudo, é inquestionável que os estímulos e penetrações com o dedo ficam muito mais confortáveis e seguros com unhas curtas. Se você for do time “garras longas”, vá devagar para não machucar e limpe bem embaixo das unhas.

Tesourinha

A tesourinha é, sem dúvidas, uma das posições preferidas do sexo lésbico, na qual as duas mulheres se esfregam uma na outra, estimulando seus clitóris. Veja o melhor momento e tente investir nela – o prazer é certo.

Proteja-se!

Muitas mulheres costumam achar que o sexo lésbico não exige o uso de camisinha por conta da impossibilidade de gravidez, mas é preciso levar em consideração as infecções sexualmente transmissíveis e se cuidar. Apesar de não existir uma opção específica de camisinha para o sexo lésbico, existem algumas alternativas como a calcinha de látex ou cortar a camisinha para formar uma barreira entre as vulvas.