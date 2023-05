Vai se casar? Evento reúne todo tipo de serviços para noivas

Divulgação A 21ª edição do Casar.com acontece no Shopping JK Iguatemi

Com uma programação repleta de desfiles, bate-papos e palestras com os melhores profissionais da área, a 21ª edição do Casar.com acontece no Shopping JK Iguatemi (São Paulo) de 25 a 28 de maio. O evento anual é organizado pelo Casar.com, uma das grandes referências do segmento no Brasil, que, desde 2001, reúne em um só lugar mais de 60 fornecedores e as principais tendências de casamento para os casais que estão planejando a celebração. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Idealizado pela experiente assessora de casamentos Vera Simão, o encontro acontece em São Paulo, embora já tenha contado com edições menores em Salvador, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Goiânia e João Pessoa. Hoje, quem está à frente do negócio são os sócios Camila Piccini, Fabio Camillo e Paula Raimo. Para eles, o propósito do evento é tornar a jornada do casamento mais leve e personalizada para os casais, reunindo tendências, networking e os melhores fornecedores em um só lugar.

Empresária organiza própria festa, larga carreira e vive de casamentos

“O setor de casamentos ainda conta com uma presença muito forte no offline, no contato direto com fornecedores e nas degustações, além da troca tão rica entre os profissionais que fazem esse mercado se movimentar. É uma grande oportunidade para que esses fornecedores sejam vistos pelo seu público. O evento Casar.com é um marco que se tornou referência no circuito, então, a cada ano nos empenhamos em proporcionar experiências inesquecíveis. Estamos muito entusiasmados com o que estamos preparando para essa edição”, relata Camila Piccini.

Para isso, o encontro reúne agências de viagens, assessorias de casamento, orquestras de festas, fotógrafos, e tudo o que o casal precisa para dar o pontapé inicial nos preparativos da festa, poupando tempo e conhecendo referências. A escolha desses fornecedores faz parte da essência do Casar.com, que funciona como um selo de credibilidade no setor de casamentos há mais de 20 anos.

A diversidade de expositores presentes nos cinco dias de evento ainda ajuda os mais variados perfis de casais e seus orçamentos a fazerem negócios, com programação dedicada totalmente ao universo do casamento, com desfiles e palestras dos mais renomados especialistas. É uma grande oportunidade, tanto para os expositores quanto para os casais, para conhecer, interagir e adquirir serviços.

“O Casar.com é o Salão do Automóvel do mercado de casamentos. É sinônimo de tradição, confiança e chancela de qualidade. Reúne os melhores fornecedores do segmento, sempre lançando tendências”, afirma Jacqueline Dallal, da Be Happy Viagens, uma das empresas expositoras da edição.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Na programação, já estão confirmadas atrações como desfiles de Débora Mangabeira e White Hall, que contarão com Edu Hyde como maquiador. Entre os parceiros de turismo estão nomes como Unique Garden, The Grand Hotel (Punta del Este), e Ilhabela. Entre os fornecedores de alimentos e bebidas, Sorvetes Vintage, Cleo Herrera Bem Casados e Bake a Wish também são presenças garantidas. Em breve, a programação completa estará disponível nas redes sociais do Casar.com e na Sympla.

O evento acontece do dia 25 a 28 de maio de 2023 no Shopping JK Iguatemi, com ingressos a partir de R$36.

Serviço 21ª edição do Casar.com Data: 25 a 28 de maio de 2023 Local: Shopping JK Iguatemi – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, 3º Piso – Espaço de Eventos. Vila Olímpia – São Paulo (SP) Ingressos: casar.com/sp2023

Fonte: Mulher