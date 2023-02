Vai sair nos blocos? Saiba o que comer antes de cair na folia

FreePik Dicas para se alimentar bem no Carnaval

Depois de dois anos, o carnaval de rua está de volta nas principais capitais do Brasil. E quem está animado para pular os blocos logo pela manhã deve ficar atento à alimentação. A nutricionista Juliana Vieira aconselha alimentos leves.

“Alimentos de fácil digestão são os mais indicados para o pré-folia. Prefira os cereais integrais. Ao escolher as gorduras, opte por aqueles que têm origem vegetal, como os óleos de abacate , soja e coco, que são mais saudáveis e ajudam a reduzir o “colesterol ruim”. Frutas com alto teor de água, como melancia, melão, abacaxi e laranja, por exemplo, são ótimas opções, podendo ser consumidas in natura, como sucos”, destaca.

E o que comer entre um bloco e outro? “Alimentos mais leves, que tenham fácil digestão e que ajudem na reposição de água e de sais minerais, perdidos pelo aumento natural da transpiração, como água de coco, barra de proteína, chips in natura, géis de carboidratos”, responde a nutricionista.

Juliana diz que a recomendação de beber dois litros de água por dia, no verão pode ser maior. “Água, sucos naturais e chás gelados são essenciais. Sorvetes, sorbets e geladinhos: todos, de preferência, sem açúcar, também hidratam e ajudam a refrescar”, completa.

Alimentos com alto teor de gordura ou de difícil digestão não devem ser consumidos. “Evite temperos gordurosos ou pesados, como maionese, bacon, molhos prontos etc. Carnes gordas, certos leguminosos como: feijão, grão de bico, que são de difícil digestão”, pontua.

Para ter bastante pique, Juliana recomenda bebidas à base de cafeína. “Ou algum estimulante natural como gengibre, canela ou pimenta”, destaca.

Já para a ressaca, a nutricionista diz que a prevenção é o melhor remédio. “Ressaca é sempre melhor prevenir do que curar. Uma maneira de resolver seria fazer com que o organismo metabolize rapidamente o etanol. Para uma boa metabolização, o álcool recruta algumas substâncias específicas, como vitaminas do complexo B, magnésio e zinco (presentes no frango e na lentilha). Logo, uma boa estratégia seria ingerir esses nutrientes nos dias em que for exagerar na bebida. E gosto de prescrever Uma planta chamada O cardo leiteiro, que contém um flavonoide chamado silimarina. A silimarina inibe os radicais livres que são criados após a metabolização de substâncias tóxicas, como álcool e acetaminofeno”, finaliza.

Folia saudável

Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da ABRAN – Associação Brasileira de Nutrologia, recomenda muita hidratação, controle no consumo de bebidas alcoólicas e nada de exageros se for uma pessoa sedentária, para evitar o risco de lesões.

Reprodução/Instagram/Nina Gabriella Hidratação e controle do álcool para uma folia saudável

“Se a ideia é ter energia para aguentar os dias de folia, não exagere. Comer demais pode provocar um maior esforço do organismo para absorver toda energia, resultante do consumo em excesso, principalmente de alimentos ricos em gordura, carboidratos e bebidas alcoólicas”, recomenda o médico.

O ideal é optar por um cardápio com variedade de saladas, incluindo vegetais escuros como couve, rúcula, agrião, que ajudam no processo de desintoxicação natural e, também, funcionam na proteção hepática. Entre as carnes, prefira as menos gordurosas, peixes e aves assados e menos fritura. Na sobremesa frutas e pouco açúcar.

Beba muita água Uma boa hidratação é essencial para limpar o organismo e contribuir para evitar desequilíbrios entre os órgãos. Não basta beber água apenas quando temos sede e em grandes quantidades, o que pode sobrecarregar o organismo. O ideal é ingerir várias vezes, com intervalos médios de 2 horas e porções de 300ml.

A ingestão de água é primordial, principalmente em dias de calor e se houve um excesso do consumo de álcool, pois ajuda a eliminar possíveis inchaços, causados pela retenção de líquido e excesso de sódio, devido o maior consumo de alimentos ricos em sal e processados, os famosos petiscos.

Opte por água natural ou água de coco, chás e sucos naturais, de preferência sem açúcar. Nosso corpo também absorve água dos alimentos, mas bebidas açucaradas, como refrigerantes, chás adoçados, néctares e refrescos prontos, não são as melhores fontes para repor o líquido perdido na folia.

Não exagere no álcool O consumo de bebidas alcoólicas sempre aumenta no Carnaval, pois não faltam opções. Como praticamente as pessoas não resistem, a ingestão deve ser de forma consciente e moderada. O ideal é até duas doses para mulheres e três para os homens, o equivalente a 330ml de cerveja, 100 ml de vinho ou 30 ml de bebidas destiladas.

O álcool é metabolizado principalmente pelo fígado. O excesso pode provocar uma intoxicação aguda e sistêmica, causando os sintomas da famosa ressaca, como desidratação, cansaço e dores de cabeça. A ideia não é se privar, mas ter cautela, pois os exageros podem gerar danos ao organismo e intercalar a ingestão de bebidas alcoólicas com água.

Para garantir muita animação em todos os dias de Carnaval, além de não cometer excessos, as dicas são se alimentar com qualidade, não se desidratar, procurar dormir e não dirigir, para evitar qualquer tipo de acidente.





