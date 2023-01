‘Vai mostrar minha inocência’, diz Ibaneis sobre operação na sua casa

Divulgação/Ibaneis Rocha Ibaneis está afastado do cargo de governador do Distrito Federal





O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), usou as suas redes sociais para se posicionar após a operação de busca e apreensão da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da Polícia Federal na sua residência, nesta sexta-feira (20).

O emedebista afirmou que a operação deflagrada na sua casa e no seu gabinete vai servir para mostrar sua “completa inocência” em relação aos atos terroristas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes.

“A operação realizada em minha casa, no meu gabinete e até no escritório do qual estou licenciado há mais de 4 anos vai mostrar minha completa inocência em relação aos lamentáveis fatos do último dia 8 de janeiro”, escreveu.





“Não há nada que possa me ligar aos golpistas que atacaram os três Poderes. Eu sempre me comportei de modo a colaborar com as investigações e mantenho a mesma postura. Cheguei a fazer um depoimento espontâneo à Polícia Federal, mostrando que não há o que temer”, complementou Ibaneis.

Ele finalizou a sequência de postagens na sua conta oficial do Twitter afirmando que acredita “no sistema Judiciário”, e que segue à disposição para prestar esclarecimentos.

Busca e apreensão na casa de Ibaneis

A Procuradoria-Geral da República realilzou, nesta sexta-feira, diligências em Brasília para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em propriedades de Ibaneis Rocha e do ex-secretário executivo da Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira.

Ambso são investigados pelo Ministério Público Federal no inquérito que apura as condutas violentas de autoridades públicas na invasão à sede dos Três Poderes na capital federal, no início do mês.

A medida foi solicitada pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR ao ministro Alexandre de Moraes (STF). O objetivo é buscar possíveis indícios de omissão das autoridades na contenção das ações de vandalismo. A Polícia Federal participa das operações.

