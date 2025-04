“Vai morar com ele” | Vídeo mostra reação de marido de mulher que engravidou de outro em pornô

A influenciadora revelou que teve relações sem camisinha com o ator

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto se tornou o centro de uma discussão nas redes sociais após publicar um vídeo em seu canal no YouTube mostrando o momento em que revela ao marido, Anderson, que está grávida de Máximo Garcia, colega de trabalho com quem grava conteúdos íntimos. A situação, que expõe conflitos pessoais e profissionais do casal, gerou comoção e debates entre os espectadores.

No vídeo, Débora aparece apreensiva durante um lanche em casa, enquanto Anderson mexe no celular. Ela inicia a conversa mencionando um “assunto meio chato” sobre uma viagem a São Paulo, onde gravaram conteúdos adultos. Anderson, inicialmente confuso, questiona se houve algum problema não revelado. Foi então que Débora contou que, durante uma segunda gravação com Máximo Garcia, eles transaram sem preservativo — algo que não havia sido combinado previamente com o marido.

A influenciadora explicou que, após o ato, Máximo “jogou dentro” (ejaculou), resultando na gravidez. Ela admitiu não saber como lidar com a situação e entregou um teste de gravidez positivo ao marido, que reagiu com choque e indignação.

Anderson expressou frustração por não ter sido informado antes sobre a gravação do vídeo sem proteção, destacando que eles são parceiros no negócio e que a quebra de confiança o afetou profundamente. Ele questionou: “Eu não tenho como assumir um filho que não é meu. A gente vai fazer o que agora?”, e criticou a decisão da esposa de só revelar o ocorrido após a gravidez.

Em um momento de tensão, ele mencionou a aliança como símbolo de confiança e afirmou que a atitude de Débora foi uma traição. “Ter feito isso aí sem me avisar, agora, que deu merda? Você ia fazer o que com a porcaria desse vídeo?”, desabafou. No ápice da discussão, Anderson sugeriu que ela fosse morar com Máximo: “Então, vai pegar as suas coisas e vai morar com ele, caceta. É isso o que tu quer?”.

Débora afirmou que Máximo Garcia assumirá a paternidade, mas a exposição do conflito conjugal dividiu opiniões. Alguns espectadores criticaram a publicização do drama pessoal, enquanto outros defenderam a transparência da influenciadora.

Até o momento, nem Anderson nem Máximo se pronunciaram publicamente sobre o futuro do relacionamento ou dos projetos profissionais do casal.

VÍDEO: