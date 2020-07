Vai curtir uma transa em pé? Veja 6 dicas para esquentar a posição

Sexóloga dá sugestões para tirar o melhor do sexo em pé – tão querido por uns e nem tanto por outros

Quem já deu aquela fugidinha para o banheiro com o crush no meio de um evento ou em um avião, ou mesmo já entrou em casa “na atividade” e nem deu tempo de chegar no quarto sabe: a forma ideal para transar nestas situações é em pé.

Amada por uns e nem tanto por outros, essa posição tem milhares de variações e pode ser muito prazerosa. Porém, muitas pessoas encontram dificuldade e se atrapalham um pouco para botá-la em prática.

Para quem quer tirar o máximo proveito do sexo quando for transar em pé, a sexóloga Tâmara Dias dá algumas dicas para “otimizar” a posição.

Confira:

Casal com diferença de tamanho? Procure um degrau

“Se tiver uma escada ou alguma coisa mais alta para subir, a penetração fica bem mais fácil para os dois. A pessoa que está sendo penetrada pode também colocar um dos pés em cima de uma cadeira ou alguma elevação, além de deixar o bumbum empinado e dar uma visão privilegiada”.

Pênis menor? Sexo anal

“Normalmente a penetração já não é muito profunda no sexo em pé, então se quem estiver penetrando tiver o pênis um pouco menor, o sexo anal facilita e pode ser uma opção. Mas lembrando: para o anal dar certo e ser prazeroso a pessoa penetrada deve estar muito excitada e tem que haver lubrificação. Vale investir em muitas carícias”.

Apoiar na parede e dar uma empinadinha

“Assim, quem está penetrando pode segurar a cintura de quem está apoiado para aumentar força e velocidade da penetração. Quem estiver sendo penetrado também pode, além de empinar, cruzar as pernas para ficar mais apertadinho”.

Selvageria em pé

“Para quem gosta de uma pegada mais forte, existe a opção de quem está penetrando segurar as mãos da parceria para trás e ainda dar aquele puxão de cabelo. Quem está sendo penetrado pode também colocar o tronco mais para frente e abrir mais as pernas”.

Sexo suspenso

“Se a transa for de frente, quem está penetrando pode suspender a parceria com os braços e deixá-la com as pernas entrelaçadas em torno de seu quadril. Assim o casal vai conseguir se conectar com o olhar e se beijar. Além disso, essa opção também é uma boa para quem tem diferença de tamanho”.

Em cima do salto

“O salto alto, além de ajudar com a altura, dá aquela valorizada. Muitas mulheres se sentem mais confiantes em cima de um lindo sapato. Além disso, existem pessoas com fetiche por salto alto e vale explorar”.

(*Metrópoles)