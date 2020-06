Vagner Mancini é o novo técnico do Atlético Goianiense

O Atlético-GO anunciou a contratação de Vagner Mancini, de 53 anos, como o novo treinador do clube. Junto com ele, chegaram para compor a comissão técnica o auxiliar-técnico Anderson Batatais e o analista técnico Cláudio Andrade. A apresentação de Mancini está prevista para as próximas semanas.

O presidente do Dragão, Adson Batista utilizou sua conta pessoal, no Twitter, para desejar boas vindas à Mancini.

É com grande satisfação que anuncio o novo técnico do Atlético Goianiense para o prosseguimento da temporada 2020. Vagner Mancini chega ao clube com grande currículo no futebol, agregando conhecimento e experiência na disputa das competições nacionais. Seja bem-vindo, Mancini! pic.twitter.com/1NFkrEfP6y — Adson Batista (@AdsonBatista) June 25, 2020

A equipe goianiense estava sob comando interino de Eduardo Souza, auxiliar da comissão técnica permanente, que assumiu o posto após a demissão do treinador Cristóvão Borges, em fevereiro. O novo técnico terá como desafio disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, além de dar prosseguimento à campanha do Atlético na Copa do Brasil.

O último trabalho de Mancini foi no Atlético MIneiro onde permaneceu de outubro e dezembro do ano passado. Ele também teve passagens pelas equipes do Vitória, Grêmio, Santos, Chapecoense, Ceará, São Paulo, Athletico Paranaense, Cruzeiro e Botafogo. Fora do Brasil, Mancini comandou o Al Nasr, da Arábia Saudita. A maior conquista de Mancini no país foi em 2005, quando conquistou a Copa do Brasil pelo Paulista, time de Jundiaí, interior de São Paulo.