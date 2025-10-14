Vagas abertas para cinegrafista e técnico em Telecomunicações na TVE e Espírito Santo FM

A Fundação Carmélia está expandindo a atuação de suas emissoras (TVE e Espírito Santo FM 89.1) e acaba de lançar um processo seletivo para o cargo de técnico em comunicação, com atuação prioritária nas áreas de Operação de Câmera e Telecomunicações. São inicialmente três vagas, mas haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 4.032,00, além de auxílio alimentação de R$600,00.

As inscrições começam nesta terça-feira (14) e vão até 21 de outubro, devendo ser feitas exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br. A contratação será por 12 meses, podendo ser renovada por mais 12. As normas e prazos estão previstos no edital do Processo Seletivo Simplificado 01/2025, também disponível na página da seleção. A carga horária é de 36 horas semanais.

As contratações são voltadas para que a TVE e a Rádio Espírito Santo sejam dotadas dos recursos humanos necessários à continuidade de suas entregas até a realização de um concurso público, de modo a cumprir a missão de promover a cidadania e fortalecer a identidade capixaba, a partir da difusão de conteúdos de qualidade, inclusivos e plurais. Para saber mais sobre a Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, acesse: www.fundacaocarmelia.com.br.

