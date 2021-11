Vacinação da 3ª dose contra a covid para adultos começa nesta sexta no ES

Critério de prioridade será o cumprimento do prazo de cinco meses de intervalo da segunda dose

O Estado começa, na próxima sexta-feira (19), a vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos com a dose de reforço contra a covid-19. A autorização foi oficializada nesta quarta-feira (17), durante coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde.

O prazo de intervalo da segunda para a terceira dose será de cinco meses e não haverá, neste momento, separação de grupos prioritários para recebimento da vacina. A única prioridade será o cumprimento do prazo de cinco meses entre a 2ª e 3ª dose.

“A partir desta sexta-feira, as unidades de saúde dos municípios estarão preparados para receber a população apta a receber a terceira dose”, reforçou o subsecretário Luiz Carlos Reblin.

Para o secretário Nésio Fernandes, a decisão do Ministério da Saúde em autorizar a vacinação da terceira dose para os adultos é “acertada”, uma vez que a vacina tem cumprido um papel importante no combate da circulação do vírus e permitirá um controle maior em relação aos casos leves, principalmente na retomada das atividades sociais, como o período de verão, festas de fim de ano e Carnaval.

“A terceira dose poderá ser importante para garantir que tenhamos um risco menor no Brasil. O Espírito Santo apoia a decisão do Ministério da Saúde, por entender que vai contribuir para a redução dos novos casos, principalmente nos próximos três meses”, afirmou.

Ainda segundo o secretário, no próximo sábado (20) haverá um novo “Dia D” para conscientizar a população para a importância de se vacinar contra a covid-19. “E na próxima semana, entre 22 e 26 de novembro, vamos fazer uma ação nas escolas para incentivar a vacinação de adolescentes para tomar a primeira e a segunda dose”, disse.