Vacinação contra sarampo para pessoas de 20 a 49 anos disponível até dia 31 de agosto

A família da menina de 10 anos que foi vítima de estupro aceitou participar do Provita-ES, programa de proteção oferecido pelo governo do Espírito Santo.

Com isso, a criança e seus familiares passarão a ter moradia em endereço diferente, ajuda de custo individual e novas identidades fornecidos pelo governo do estado. O programa também oferece cursos de qualificação, ingresso na rede de educação e na rede de saúde e auxílio para que os adultos assistidos ingressem no mercado de trabalho.

Hoje, quem tem a guarda da criança é a avó, porque a mãe morreu e o pai está preso. Elas não retornarão mais à antiga residência. A assistência do governo pode ter duração de até quatro anos.

A menina de 10 anos realizou um aborto na última segunda-feira (17). A vítima relatou que o tio abusava dela desde que tinha 6 anos. O procedimento foi realizado em um hospital em Recife e ela retornou ao seu estado de origem.