Vacinação contra Influenza é ofertada em pontos estratégicos na Grande Vitória a partir desta segunda-feira (23)

A Secretaria da Saúde (Sesa), em parceria com as secretarias Municipais de Saúde de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, inicia, a partir desta segunda-feira (23), a oferta da vacina contra a Influenza em pontos estratégicos com alta circulação da população.

As ações ocorrem até a próxima sexta-feira (27) e contam com a parceria da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV).

Definida como estratégia extramuro, com a oferta da vacinação para além dos serviços de saúde, as ações visam a facilitar a imunização dos capixabas que ainda não foram vacinados e a ampliar a prevenção à gripe, com o aumento da cobertura vacinal.

Serão ofertadas vacinas das 8h às 11h nos terminais de Itacibá e Campo Grande, em Cariacica; nos terminais de Laranjeiras e Jacaraípe, na Serra; nos Terminais de Vila Velha e Itaparica, em Vila Velha; e no Terminal Rodoviário de Vitória, na capital.

A vacinação nos terminais urbanos em Cariacica, Serra e Vila Velha será destinada aos passageiros que utilizam o Sistema Transcol; já na Rodoviária de Vitória, a oferta acontece por livre demanda. Vale reforçar que a vacinação estará disponível apenas para passageiros que já utilizam o Sistema Transcol. Pessoas externas aos terminais rodoviários dos municípios precisarão pagar a passagem normalmente.

“O objetivo é alcançar o máximo de pessoas ainda não vacinadas contra a gripe ao longo desta semana de vacinação nos pontos estratégicos. Sabemos que os terminais e a Rodoviária têm uma alta circulação diária e, com isso, podemos facilitar não só a busca pelas doses e adesão à vacinação, mas também ampliar a proteção de todos, de uma doença que pode levar à morte”, explicou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso.

Até essa terça-feira (17), o Estado já havia aplicado 928.852 doses contra gripe, sendo 473.984 nos grupos prioritários (idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes), alcançando uma cobertura de 44,36%. Até a semana epidemiológica 23 (até o dia 07 de junho), foram notificados 233 casos de Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por Influenza e 55 óbitos.

De acordo com o subsecretário Orlei Cardoso, a organização das ações por parte da Subsecretaria de Vigilância em Saúde acontece com suporte de recursos humanos e equipamentos aos municípios, que serão responsáveis pela operacionalização das imunizações.

No Espírito Santo, a vacina contra a Influenza é ofertada a toda população acima de 6 meses de idade e ocorre nas mais de 700 salas de vacinação. Para este ano, o Ministério da Saúde definiu como grupos para meta de cobertura vacinal de 90%, os idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes.

Saiba quando e onde acontecerão a vacinação contra a gripe:

Serra

-Terminais de Laranjeiras e Jacaraípe

Dias: 23, 24 e 25 de junho

Horário: 08h às 11h

Vitória

-Terminal Rodoviário de Vitória

Dias: 23, 24 e 25 de junho

Horário: 08h às 11h

Vila Velha

-Terminal de Vila Velha

Dias: 24 e 25 de junho

Horário: 08h às 11h

-Terminal de Itaparica

Dia: 26 de junho

Horário: 08h às 11h

Cariacica

-Terminais Itacibá e Campo Grande

Dias: 25, 26 e 27 de junho

Horário: 08h às 11h

Acompanhe o desempenho da vacinal do ES. Acesse: https://vacinaeconfia.saude.es.gov.br/transparencias

