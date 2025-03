Vacinação contra a influenza é incluída no calendário nacional para três grupos

A vacina contra a Influenza, que era ofertada em estratégia campanha, passa a ser incorporada no calendário nacional de vacinação a partir deste ano para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes. A definição foi publicada pelo Ministério da Saúde, no último dia 28.

Ao fazer parte do calendário nacional destes grupos, a oferta da vacina será durante todo o ano, na rotina, e não mais em campanhas sazonais. A expectativa é que a nova estratégia passe a valer já a partir da segunda quinzena de março.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI), Danielle Grillo, a inclusão desta vacina na rotina torna a proteção permanente ao longo do ano, entretanto ela alerta para a importância da imunização principalmente no período que antecede o aumento de casos de gripe. O período de aumento de casos é entre os meses de março e setembro, que compreendem as estações de outono e inverno.

“É importante destacar que a influenza é uma doença sazonal, mas os surtos de gripe podem surgir em qualquer época do ano. Sendo assim, é fundamental que o público-alvo receba a vacina antes do período de aumento de casos da doença, cujo aumento ocorre no outono e inverno”, explicou Danielle Grillo.

A coordenadora lembrou ainda que a vacinação contra a gripe deve ser realizada todos os anos, uma vez que os imunizantes recebem atualizações quanto às cepas circulantes, a fim de garantir a proteção da população.

Ainda em fevereiro, o PEI encaminhou aos municípios capixabas a Nota Técnica Nº 009/2025 com as informações referentes à mudança para a vacinação da gripe para estes três grupos. A Secretaria da Saúde (Sesa) aguarda as diretrizes operacionais a serem encaminhadas pelo Ministério da Saúde e o envio dos imunobiológicos para organização da ação, que tem previsão de início, segundo o órgão federal, a partir da segunda quinzena de março.

Demais grupos prioritários seguem estratégia especial

Para os demais grupos prioritários que participam da campanha de vacinação contra influenza, a vacinação seguirá na estratégia especial. Os grupos são: puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Mudanças na rotina para rotavírus e poliomielite

Junto às orientações acerca da inclusão da vacina da gripe no calendário nacional de crianças, idosos e gestantes, a Nota Técnica Nº 009/2025 informou sobre as outras mudanças definidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

As outras duas mudanças são referentes à poliomielite, cujo esquema vacinal e o reforço passam a ser exclusivamente com a vacina inativada (VIP), que é injetável.

E, em relação à vacina contra o rotavírus, que teve o período para aplicação das doses ampliado. A primeira dose, indicada aos dois meses de idade, pode ser administrada até os 11 meses e 29 dias; enquanto a segunda dose, indicada aos quatro meses, poderá ser aplicada até os 23 meses e 29 dias.

