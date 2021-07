Vacina e Confia ES: Governo lança nova plataforma voltada à imunização contra a Covid-19

Inovação e tecnologia voltadas às melhorias do Sistema Único de Saúde capixaba. É com esse objetivo que o Governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (08), o Vacina e Confia Espírito Santo, plataforma digital destinada aos processos de imunização e ao agendamento de vacinas contra o novo Coronavírus (Covid-19). Em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador Renato Casagrande apresentou à sociedade essa nova plataforma.

A plataforma Vacina e Confia ES integra sistemas de informação do SUS voltados à imunização e à gestão das vacinas contra a Covid-19. Os gestores municipais e estaduais terão acesso aos processos que vão desde o agendamento (facultativo), passando pelo controle de registro da dose recebida, estoque, distribuição e aplicação dos imunizantes incorporados ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde.

“Estamos dando mais um passo para dar transparência total na gestão da pandemia e na publicação dos dados. Fizemos isso com a aplicação dos recursos no site Coronavírus e também com os dados da pandemia no Painel Covid-19, que são referência nacional na qualidade de dados. O ‘Vacina e Confia’ é mais um instrumento que vai permitir esse acompanhamento. A parceria com os municípios é muito importante. O que queremos é vacinar! Não queremos que nenhuma vacina durma na geladeira, caso ela já possa estar no braço de alguém. Isso demonstra de forma clara a nossa preocupação com a vida”, afirmou o governador Casagrande.

O projeto é desenvolvido em parceria da Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e a Gerência de Tecnologia da Informação, junto ao Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e ao Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A plataforma poderá ser acessada no link: www.vacinaeconfia.es.gov.br.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou que a plataforma permitirá maior transparência aos dados de vacinação no Espírito Santo, na qual o cidadão poderá acompanhar o real desempenho dos municípios, realizar seu agendamento, entre outros benefícios.

“Essa plataforma foi utilizada no Projeto Viana Vacinada, sendo aperfeiçoada para utilização dos 78 municípios capixabas a partir da próxima terça-feira (13). Além disso, todos que estiverem com a segunda dose atrasada, receberão um SMS toda segunda-feira à tarde, informando o atraso e a necessidade de completar o esquema vacinal. Temos como objetivo apresentar o real desempenho à população”, disse.

Em sua fala, a secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, que também preside o Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems/ES), agradeceu pela iniciativa do Estado. “Parabenizo ao Governo do Estado pela condução da campanha de vacinação no Estado. É uma honra trabalhar com vocês”, destacou.

O representante do LAIS, Fernando Lucas, enfatizou a importância da parceria com o Governo do Espírito Santo e explicou como o sistema irá beneficiar a gestão do município e o cidadão capixaba. Ele também destacou que essa tecnologia ficará como mais um legado para população oriundo do enfrentamento à pandemia.

“Estamos felizes em poder compartilhar com vocês uma plataforma de tanto sucesso no Rio Grande do Norte. O grande diferencial dessa ferramenta é o fortalecimento da transparência. Ajustamos ela de acordo com as necessidades do Espírito Santo. O cidadão terá acesso aos seus agendamentos e comprovação de vacinação. Esse sistema não será utilizado apenas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas também para outras campanhas de vacinação”, pontuou.

Também estiveram presentes o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin; o diretor do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi), Fabiano Ribeiro; a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo; e o secretário municipal de Saúde de São Mateus, Henrique Follador.

Plataforma de agendamento de vacinas contra a Covid-19

Uma das novidades disponíveis na plataforma Vacina e Confia ES é o portal de agendamento destinado à Campanha de Vacinação contra a Covid-19. O objetivo é proporcionar aos municípios que não têm o sistema de agendamento on-line uma ferramenta simplificada e de fácil acesso para a operacionalização da Campanha. O sistema ficará disponível para a adesão a qualquer tempo.

A população em geral também poderá acessar o portal. Ao clicar na opção “Cidadão”, poderá realizar o cadastro com dados pessoais, escolha do público da campanha de vacinação, e em seguida a busca pelo local de vacinação mais próximo de sua residência, tanto para primeira quanto para segunda dose.

Dentro da plataforma, os municípios terão autonomia para definir quaisquer estratégias, assim como a opção de abrir agendamento apenas para seus munícipes ou população geral.

O sistema impede a escolha do imunizante para a primeira dose – o fabricante só é disponível para as segundas doses. Além disso, não há possibilidade de escolha de doses de fabricantes diferentes e uma terceira dose.

Dados completos e comunicação com cidadão

Com processo simplificado e intuitivo para o cadastro do cidadão na plataforma de agendamento, é importante que o cidadão faça o preenchimento completo com dados no momento do cadastro.

Destaca-se a disponibilidade do endereço de e-mail e de um número de telefone móvel, uma vez que será por meio dessas informações que a comunicação com cidadão será feita.

Avisos para segunda dose, avisos de dose em atraso, entre outras informações, serão encaminhadas com objetivo de fortalecer o processo de transparência. Além disso, ressalta-se também a complementação dos dados auxiliando de forma mais rápida o dia do agendamento, durante a ida ao serviço de saúde, já estando disponível ao vacinador os dados previamente preenchidos.

Sistema de Informação

Vacina e Confia é, para além de um Portal de agendamento, o novo Sistema de Informação Estadual voltada à imunização e à gestão das vacinas contra a Covid-19 no Espírito Santo. No âmbito estadual, o sistema será a fonte de dados oficial de todo processo de imunização que envolve a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, proporcionando a ampliação da governança, com informações disponíveis em tempo real à gestão de saúde.

A plataforma integra, além do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, os sistemas do Cartão Nacional de Saúde, o Cadastro Nacional de Saúde, a Rede Nacional de Dados em Saúde e o Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde, realizando o envio das informações diariamente ao Ministério da Saúde. Assim, o Espírito Santo garantirá a comunicação de todos os sistemas voltados ao caminho da vacina desde a sua chegada à Vigilância Estadual até a Atenção Primária em Saúde, com as doses disponíveis nas salas de vacinação.

Capacitação com os municípios

Para a aplicação do sistema foi realizada a capacitação com multiplicadores dos 78 municípios do Espírito Santo, com acesso ao ambiente de treinamento e suporte on-line. O curso foi realizado na metodologia da Educação a Distância (EaD), com material didático e vídeos tutoriais, e está disponível no link: http://ead.saude.es.gov.br.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes / Danielly Schulthais / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]