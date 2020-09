Vacina deve ser obrigatória para todos os brasileiros, afirma Doria

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação Doria defendeu que vacina contra Covid-19 seja distribuída gratuitamente para todos os brasileiros





O governador de São Paulo , João Doria (PSDB), afirmou em coletiva no Palácio dos Bandeirantes que a aplicação da vacina contra a Covid-19 deve ser obrigatória para todos os brasileiros. Fala foi feita após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” .





Questionado nesta quarta-feira (2) pelo Portal iG sobre o posicionamento de Bolsonaro sobre a vacina, o governador afirmou que “discorda respeitosamente” da posição do presidente. Em seguida, afirmou que a vacina deve ser disponibilizada para todos os brasileiros obrigatoriamente.

“Não consigo imaginar, como um cristão que sou, que alguém renegue a possibilidade de continuar vivendo, que alguém faça sua opção pela morte”, disse Doria. Ele também disse que “a vacina tem que ser uma decisão de cada um”, mas que é obrigatório que haja fornecimento gratuito para o Brasil todo.

“Entendo que essa manifestação do presidente possa ser revista. Ele tem tido, no âmbito do Ministério da Saúde, com Eduardo Pazuello [ministro interino da pasta], posições muito corretas e muito assertivas”, elogiou ainda o governador.

Doria finalizou afirmando que a saúde deve ser priorizada e tratada como um assunto que vai além de ordem ideológica e que deve proteger a saúde e a vida.