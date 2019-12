Vacas magras! Globo fica no prejuízo com Especial de Roberto Carlos

Neste sábado (21), Sabrina Sato participou do “Programa da Maisa” e chocou a apresentadora teen do SBT ao lembrar de sua passagem pelo “BBB” em 2003. Maisa nasceu apenas um ano antes da participação da mãe de Zoe no reality da Globo .

arrow-options Reprodução/Instagram Maisa e Sabrina Sato





“Estou com medo de perguntar do seu passado. Eu nasci em 2002, um ano antes dela ter participado do BBB. A minha lembrança da Sabrina Sato é você no Pânico há muitos anos”, completou”, explicou Maisa.

Sabrina Sato aproveitou o momento nostálgico e contou para Maisa que também foi bailarina do Faustão entre 2000 e 2001.

“Isso foi antes do ‘BBB’. Aí, depois do ‘BBB’ fui para o Pânico. Depois do ‘Pânico’, o ‘Programa da Sabrina’ e agora vou estrear um novo programa”, relembrou a apresentadora da Record Sabrina Sato .