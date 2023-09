Vaca sobe em telhado após enchente no RS; vídeo

O Rio Grande do Sul sofre enchentes com a passagem de um ciclone desde segunda-feira (4/9). Até o momento foram registradas 39 mortes

Durante as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, uma vaca acabou parando no telhado de uma residência após as fortes chuvas em Estrela, município que fica a 112 km de Porto Alegre. O caso aconteceu na quarta-feira (6/9), e segundo a prefeitura, o animal permanecia no telhado da casa até o início da tarde destaa quinta (7/9).

O estado sofre a passagem de um ciclone desde segunda-feira (4/9). Até o momento foram registradas 39 mortes no Rio Grande do Sul.

De acordo com a administração municipal, será necessário o uso de um guincho para realizar a retirada da vaca em segurança. O dono do animal aguarda o resgate no local.

Em Estrela, 600 pessoas seguem desabrigadas devido aos estragos causados pela passagem do ciclone. A Defesa Civil do RS está alertando para mais chuvas nesta quinta (7/9), com temporais isolados nas regiões noroeste, centro e sul do Estado.

Também podem ocorrer rajadas de vento intensas, descargas elétricas e eventuais quedas de granizo.

Vídeo:

Ciclone

Subiu para 40 o número de mortos no Sul do Brasil após a passagem de um ciclone extratropical pela região. Balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta que 39 pessoas morreram no estado até a manhã desta quinta-feira (7/9). A 40ª morte foi registrada em Santa Catarina.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nove pessoas ainda estão desaparecidas — todas no município de Muçum. A cidade também é a que mais registrou óbitos: foram 14, no total. Em segundo lugar, está o município de Roca Sales, com nove mortes.

Ao todo, 79 cidades foram afetadas. As forças de segurança gaúchas resgataram, até o momento, 2.275 pessoas, mas 2.504 permanecem desabrigadas, e outras 3.575 estão desalojadas.