Vaca mutante nasce com duas cabeças e quatro olhos na Índia

Vaca nasceu com anomalia surpreendeu fazendeiros locais

Um filhote de vaca nasceu com duas cabeças e quatro olhos na vila de Paarasalai, no Sul da Índia, e chocou fazendeiros da região. A aparência do animal o fez virar uma atração turística para visitantes do local e, apesar da anomalia, o filhote tem um par de orelhas normal.

Por enquanto a pequena vaca passa bem, mas ela tem que ser alimentada pelo dono, já que ela nasceu com duas línguas e não consegue usá-las juntas. Para beber o leite, o fazendeiro precisa usar uma mamadeira.

Quando um animal nasce com duas cabeças, esse fenômeno é chamado de bicefalia. A anomalia também pode ocorrer em espécies de animais como cobras, bois, tubarões e tartarugas.

Apesar de o filhote não ter tido complicações, o futuro dele ainda é incerto.