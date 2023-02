Vaca louca: ministro diz que caso é ‘atípico’; entenda o que significa

Pixabay Confirmado caso atípico de Vaca Louca no Pará pela Agência de Defesa estadual e Ministério da Agricultura

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou na manhã desta quinta-feira (23) que o caso de mal da vaca louca registrado no Pará nesta quarta-feira (22) trata-se de uma forma atípica da doença.

“Um caso normal, comum, pertinente ao envelhecimento das criaturas”, disse em entrevista à Rádio CBN.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Formações atípicas da doença significam que não trazem riscos de disseminação no rebanho ou de transmissão ao ser humano por surgir de forma espontânea no animal em vez de ser transmitido pela ingestão de ração animal contaminada. Isso, em tese, reduz as chances de imposições de barreiras comerciais.

A confirmação, no entanto, depende do resultado de exames que foram enviados para um laboratório de referência em Alberta, no Canadá.

Nesta quinta-feira (23), as exportações para a China foram suspensas para evitar possíveis danos enquanto o resultado da análise não fica pronto.

Entenda o caso

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) confirmou hoje (22) um caso de mal da vaca louca no interior do estado. O órgão não especificou o município, informando apenas que o caso ocorreu numa pequena localidade no sudeste paraense, numa propriedade com 160 cabeças de gado.

Segundo a agência, a propriedade já foi isolada, inspecionada e interditada preventivamente. Amostras foram enviadas a um laboratório no Canadá para verificar se a ocorrência se trata de um caso clássico, em que há transmissão de um animal para outro, ou atípico, em que a doença se desenvolve de forma espontânea na natureza, geralmente em animais idosos.

O animal, um macho de 9 anos em uma pequena propriedade no município de Marabá (PA), criado em pasto, sem ração, foi abatido e sua carcaça incinerada no local. O serviço veterinário oficial brasileiro está realizando a investigação epidemiológica que poderá ser continuada ou encerrada de acordo com o resultado.

Em comunicado, a Adepará destacou que trabalha com a hipótese de caso atípico, sem risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano. O órgão informou estar em contato permanente com o Ministério da Agricultura e Pecuária e que trata do tema com transparência e responsabilidade.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) afirma que o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento do comércio da carne brasileira.

“Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente em cada etapa da investigação e o assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne”, ressaltou o ministro Carlos Fávaro.

Na segunda-feira (20), o Ministério da Agricultura informou que estava investigando um caso suspeito de vaca louca no Brasil. Na ocasião, a pasta não informou o local.





Fonte: IG ECONOMIA