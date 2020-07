Vaca “invade” delegacia na Austrália; veja o vídeo

Queensland Police Service A imagem mostra a vaca dentro de uma delegacia de polícia na Austrália





A polícia de Doomadgee, na Austrália, compartilhou imagens das câmeras de segurança que mostraram uma cena inusitada: uma vaca curiosa foi até uma delegacia e decidiu entrar no local.





O Serviço de Polícia de Queensland postou, no Facebook, o vídeo que registra o animal do lado de fora do prédio, surpreendendo os policiais. Em seguida, a vaca se vira e sai depois de ficar cara a cara com os oficiais.





“Perdemos a chance de enfrentar esse animal ousado, que invadiu a delegacia de polícia de Doomadgee, mas estamos felizes por ninguém ter sido mastigado “, escreveram as autoridades na internet. A polícia disse não ter certeza sobre a origem da autora da ” conduta desdenhosa “.