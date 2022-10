UVA/CEPEA: Preço da niagara renova recorde nominal da série do Cepea

Cepea, 11/10/2022 – Na semana passada, as cotações da uva niagara em Jales (SP) renovaram o recorde nominal de toda a séria histórica do Hortifruti/Cepea, iniciada em 2001. A média entre 3 e 7 de outubro foi de R$ 7,71/kg, alta de 6,40% em relação à da semana anterior. Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, a oferta reduzida na praça paulista e na concorrente mineira (Pirapora) tem auxiliado na alta dos preços. Apesar do aumento, a fruta teve bom escoamento, ainda que as vendas não tenham sido muito aquecidas. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br

Fonte: CEPEA