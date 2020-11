Usuários reclamam de instabilidade no aplicativo e-Título neste domingo (15)

Foto: André Leonardo Aplicativo e-Título com problemas no dia da votação

Na manhã deste domingo (15), usuários reclamam nas redes sociais de instabilidade no e-Título . Ao tentar justificar o voto de forma on-line, o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral não conclui a operação.

“Desculpe! Algo saiu errado com sua solicitação. Pedimos gentileza de tentar acessar este serviço dentro de alguns minutos. Caso o problema persista, verifique sua conexão com a Internet”, diz mensagem que aparece ao usuário.

O TSE informou que chegou a receber algumas queixas de instabilidade do aplicativo, mas a área técnica explicou que a instabilidade pode ser porque há muitas pessoas usando o sistema. O órgão pediu ainda que em caso de dificuldade, o usuário espere alguns segungos e tente novamente.

Até o momento, a área técnica informou que o número oficial de justificativas pelo aplicativo é de 400 mil.

Todos que estiverem fora de seu domicílio no dia das eleições municipais deste ano, seja no primeiro turno (15 de novembro) ou no segundo (29 de novembro), têm como única opção justificar sua ausência no prazo de até 60 dias.

