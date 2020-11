Redação João Bidu Use carvão para fazer simpatias úteis e fáceis

As sobras de carvão do último churrasco podem ser usadas para preparar simpatias úteis e fáceis. Você quer ter mais saúde , prosperidade e amor ? Então, pegue alguns pedaços de carvão e confira como fazer simpatias que vão te proporcionar essas dádivas e outras maravilhas.

Simpatias com carvão para vários setores da vida

Para proteger o romance

No primeiro dia de Lua Nova, coloque dentro de uma tigela de cerâmica, 15 pétalas de rosas brancas, uma colher (chá) de semente de girassol, três pedacinhos de canela em pau e uma colher (chá) de óleo de oliva. Misture tudo e deixe guardado por cinco dias. No sexto dia, coloque o carvão no meio da mistura e acenda com cuidado para não se queimar. Passe a fumaça pelo seu quarto e em uma foto sua e uma da pessoa amada, com cuidado para não se machucar. Deixe a tigela no centro do seu quarto e espere acabar de queimar. Feito isso, jogue os restos no lixo. Guarde as fotografias juntas no seu armário e use a tigela normalmente.

Não sair dos pensamentos de quem ama

Em uma manhã ensolarada, vá a um lugar aberto e, com um pedaço de carvão, desenhe um coração e escreva o nome de seu amor dentro dele. Bata o pé três vezes no chão, dizendo o nome de quem ama. Jogue o carvão no lixo.

Energias para o seu romance

Pegue uma vasilha de alumínio e acenda nela dois pedaços de carvão, com cuidado para não se machucar. Quando eles estiverem queimando, pingue algumas gotas da essência de sua preferência. Depois, é só caminhar pela casa, espalhando a fumaça. Enquanto faz isso, pense que está energizando seu relacionamento com ótimas vibrações, afastando a inveja e a traição. Jogue os restos no lixo e use a vasilha normalmente depois de lavada.

Ser feliz no amor

Escreva seu nome e o da pessoa que gosta em um papel amarelo. Quebre três pedaços de carvão em partes bem pequenas. Por cima, coloque o papel, três moedas antigas e despeje um copo de açúcar. Em seguida, acenda duas velas brancas sobre um pires, com cuidado para não se queimar, e diga: “Peço aos ciganos Pablo e Sarita que estejam sempre juntos, assim como eles caminham juntos, iremos caminhar juntinhos”. Enterre tudo o que usou no ritual em um jardim, inclusive os restos das velas e o pires.

Afastar olho gordo do trabalho

Coloque um pedaço de carvão dentro de um copo ou cinzeiro e deixe dentro da sua gaveta ou outro lugar do seu trabalho. Troque o carvão todos os meses. Aqueles que forem trocados podem ser jogados no lixo.

Ter mais dinheiro

Coloque três galhos de arruda, uma colher (chá) de sementes de girassol, pétalas de rosa branca e um punhado de sal grosso em uma vasilha com carvão em brasa, com cuidado para não se machucar. Todos os ingredientes devem estar secos. Lave bem as mãos e abra todas as janelas de sua casa. Faça a defumação da porta da cozinha para a porta da sala, na intenção de que a fortuna chegue rápido na sua casa. Em seguida, faça esta prece: “Defumo minha casa, em louvor de Deus e do Santíssimo Sacramento: que saia todo o mal por esta porta. Em louvor de Deus e do Santíssimo Sacramento, que entre a fortuna por esta porta adentro”. Depois, jogue tudo o que sobrou em um jardim florido. Lembre-se sempre de lavar bem as mãos após o contato com as plantas.

Conseguir emprego

Vá até uma igreja, peça a Deus que ajude você a conseguir um emprego e tire do seu coração o desespero. Ao voltar para casa, coloque um galho de guiné, um de arruda, uma colher (sopa) de açúcar, duas pedras de carvão e um pouco de pó de café em uma panela. Coloque fogo e faça uma defumação em sua casa, com cuidado para não se machucar, começando pelos quartos e terminando na cozinha. Sopre as cinzas ao vento. Lave bem as mãos após o contato com as plantas, com sabão neutro e utilize a panela normalmente, depois de bem lavada.

Para resolver problemas econômicos

Esta simpatia deve ser feita sempre pela manhã. Pegue uma vasilha e coloque um pedaço de carvão aceso dentro dela, com cuidado para não se queimar. Em seguida, derrame um punhado de açúcar cristal sobre o carvão em brasa. Deixe queimar até se apagar por completo. Espere o carvão esfriar e jogue no lixo. A vasilha pode ser usada normalmente.

Ter sempre saúde

Junte, em uma vasilha de alumínio, um ramo de arruda, um punhado de capim-cidreira, um punhado de alecrim-do-campo e dois pedaços de carvão em brasa, com cuidado para não se ferir. Queime tudo e passe perto do seu corpo, a partir da cabeça (cuidado para não se queimar). Passeie com a vasilha por sua casa também, começando pela cozinha. Não se esqueça de deixar as janelas e as portas abertas para afastar o mal que pode prejudicar a sua saúde. Em seguida, diga: “Com este defumador, evoco as forças do bem e a proteção de santos e anjos para que as enfermidades se afastem de mim e da minha casa. Desejo que sejam afastadas todas as aflições da minha vida e que os caminhos da felicidade sejam abertos para mim”. O que sobrar da defumação, jogue no lixo. E não se esqueça de lavar bem as mãos após o contato com as plantas.

Livrar uma pessoa de qualquer vício

Coloque três pedaços de carvão, três galhos de arruda seca, três galhos de guiné seco e as cascas de três alhos dentro de uma vasilha de alumínio. Depois, acenda o carvão e defume a casa da pessoa que tem o vício, com cuidado para não se queimar. Enquanto anda pelos cômodos, diga o seguinte: “Com o amor de Deus, eu o fiz vir ao mundo e, com o mesmo amor, eu vou conservá-lo aqui sem nenhum tipo de vício. Que todas as coisas ruins saiam de seu corpo e que sua mente se volte apenas para as palavras Divinas, esquecendo os vícios. Obrigada, Senhor, por me ouvir e me atender!”. Depois, acenda uma vela azul se a pessoa for homem ou uma vela cor-de-rosa se for mulher, sobre um pires, prestando atenção para não se machucar. Junte todas as sobras e jogue no lixo. Lave e use a vasilha e o pires normalmente. Lembre-se sempre de lavar bem as mãos após o contato com as plantas.

Limpar seu corpo de energias negativas

Em uma vasilha, coloque carvão em brasa, um punhado de alecrim, um punhado de hortelã, uma colher (sopa) de açúcar e algumas pétalas secas de rosas brancas, com cuidado para não se queimar. Passe a fumaça que vai se formar em seu corpo, da cabeça para baixo, até chegar na altura dos pés, estando sempre atenta para não se machucar. Enquanto faz isso, peça para a fumaça limpar do seu corpo as más influências e que ela proteja você do mal. Se quiser, pode também passar a fumaça por sua casa, com as janelas e portas abertas. Depois, jogue tudo o que sobrar no lixo.

Afastar mau-olhado

Com cuidado para não se queimar, coloque um carvão em brasa, um punhado de guiné, um pouco de arruda e uma colher (sopa) de pó de café em uma vasilha. Abra as janelas de sua casa e vá passando, com a vasilha, em cada cômodo. Enquanto isso, pense que está afastando o mau-olhado e faça esta oração: “Defumo minha casa, meu corpo, meu espírito e meus caminhos por todos os lugares onde eu andar. Assim, estarei livre de todos os inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. O que sobrar, embrulhe em jornal e jogue no lixo. Logo após a defumação, lave bem as mãos e a vasilha.

