Use a lingerie como arma para elevar a autoestima

Não só pela praticidade, mas também pelo estilo, cabelos curtos estão em alta. Cada vez mais famosas deixam de lado o longo e aderem o curtinho para o dia a dia. Agatha Moreira, Bruna Marquezine e Manu Gavassi são alguns exemplos.

arrow-options Reprodução/Instagram Agatha Moreira é uma das famosas que aderiu os cabelos curtos

Porém, engana-se quem pensa que este corte não exige cuidados ou, ainda, que não dá para modelar. Na verdade, utilizando os produtos e técnicas corretas, é possível brincar com texturas, dar mais volume e modelar os fios curtos.

Para te ajudar a fazer isso, conversamos com dois especialistas no assunto que deram várias dicas de como modelar cabelos curtos , ensinando técnicas e sugerindo os melhores produtos. Confira:

Melhores produtos

Segundo a hair stylist Tati Cordeiro, os produtos são os mesmo para qualquer tipo de cabelo, independente do comprimento. Mas, se você quer textura e volume, a profissional recomenda o uso de mousses.

Rafael Fagundes, hair stylist, lembra que também é possível utilizar pomadas modeladoras, spray modelador e pó de volume. “Essencial para ter um cabelo curto modelado e super fashion”, diz.

Como modelar?

arrow-options Pexels Cabelos curtos podem ser modelados apenas com produtos ou acessório, como secador, chapinha e babyliss

Os profissionais lembram que antes de qualquer procedimento é fundamental fazer uma higienização dos fios para garantir mais saúde e beleza. Na hora de lavar, Rafael sugere escolher um shampoo com pH neutro e optar por um condicional ou máscara de nutrição que atenda as necessidades do seu cabelo, seja ele seco, oleoso ou misto.

Tati ainda comenta que cabelos cacheados tendem a ser um pouco mais secos, então a dica é investir em um bom shampoo e máscara hidratante.

Na hora de modelar de fato os fios, você pode escolher algumas técnicas diferentes conforme o efeito que deseja. Confira as sugestões de Rafael:

Secador

O primeiro passo é aplicar um protetor térmico nos fios. Para secar todo o cabelo por igual, ele orienta dividir as mechas em três partes, duas na frente e uma atrás.

“Com a ajuda de uma escova, comece a secar os cabelos pela parte de trás. Posicione a mecha em cima da escova e o secador com o bico direcionado para o a escova. Puxe a escova até as pontas e faça isso em todas as mechas”, ensina.

Chapinha

Com os cabelos já limpos e secos, divida o cabelo em três partes e comece a passar a chapinha por trás (pela nuca). Faça isso em todo o cabelo, mecha por mecha. Se tiver franja, o ideal é deixá-la por último. “Finalize com reparador de caso queira liso. Para dar um ar mais bagunçado e desarrumado, use spray fixador”.

Babyliss

Após secar os cabelos, enrole mecha por mecha no babyliss . “É importante lembrar que o aparelho deve ficar na vertical”, ensina. Para dar mais volume, a dica é começar enrolando os fios desde o comecinho da raiz. Se você alternar o sentido dos cachos, terá um resultado ainda mais bonito.

Para finalizar, desfaça os cachos de baixo para cima e utilize um spray fixador ou pomada modeladora.

Fitagem

Para quem tem cabelo cacheado , a dica é abusar de mousse, pomada e gelatina para definição de cachos. Além disso, vale apostar na técnica de fitagem. Veja aqui o passo a passo .