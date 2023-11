Usar protetor solar nos lábios evita danos, queimadura e câncer

Divulgação Protetor solar nos lábios! Usar produto na região é fundamental para evitar danos, queimadura e câncer

Você já deve ter ouvido que o protetor solar é um produto de uso diário, fundamental para evitar o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Por esse motivo, muitas pessoas aderiram ao seu uso, para evitar danos ao colágeno e às estruturas de defesa cutânea, no corpo e no rosto. Mas o que muita gente esquece é que os lábios também precisam de fotoproteção.

“Os lábios possuem a pele muito fina, o que os torna mais suscetíveis à ação prejudicial dos raios solares, que pode causar consequências desagradáveis tanto na aparência como aumentando o campo de cancerização desta área. Os lábios, principalmente os inferiores, sofrem muito com a incidência direta dos raios solares e por isso, é necessário que eles estejam protegidos”, explica Ana Maria Pellegrini, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Os lábios compreendem uma área que muitas vezes é esquecida, mas é muito importante aplicar FPS nessa região também.

Na verdade, a área pode realmente ser mais propensa a danos causados pelo sol, uma vez que é constantemente exposta e frequentemente negligenciada. Por essa razão, o carcinoma espinocelular, um dos cânceres de pele mais comuns na região da face, tem maior incidência na região dos lábios”, explica Lilian Brasileiro, médica especializada em Dermatologia. “Em aproximadamente 90% dos casos, o câncer ocorre no lábio inferior e o tipo mais comum é o carcinoma espinocelular”, acrescenta a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Segundo Paola, a pele dos lábios é formada por uma semimucosa, ou seja, uma transição da mucosa da boca para a pele ao redor dos lábios. “Além disso, essa semimucosa não apresenta glândulas sebáceas (glândulas que secretam uma substância que garante a lubrificação da pele do rosto)”, diz a médica. Segundo Ana Maria Pellegrini, por esse motivo, expor a região à radiação ultravioleta pode causar não só ressecamento, queimaduras e pequenas manchas e rachaduras, que já causam um dano estético considerável, mas também podem aparecer placas esbranquiçadas, chamadas leucoplasias, que podem evoluir para o câncer.

Ana explica que a queimadura ocorre com mais facilidade nesta região e o protetor solar labial é ideal para isso, mas também apresenta outros benefícios: “Ele pode reconstruir a pele ressecada, hidratar, e deixar mais macia e o básico: proteger os lábios da radiação ultravioleta”, explica Ana Maria Pellegrini. A classe de protetores labiais de hoje é formulada com ingredientes hidratantes e nutritivos e pode dar um toque de cor ou um pouco de brilho, segundo a médica Lilian Brasileiro. “Existem produtos com texturas mais fluidas, serosas ou cremosas”, diz Lilian.

A recomendação, segundo Paola Pomerantzeff, é proteger os lábios diariamente. “É importantíssimo aplicar protetor específico para a região dos lábios com FPS 30 ou maior, diariamente, e reaplicar a cada 2 horas ou após comer ou beber. Se a pessoa tem o hábito de “umedecer” os lábios com a língua, ou comer ou beber, ou entrar na água, esse protetor labial deve ser reaplicado (após essas ações)”, diz a médica.

No caso do ressecamento, além do uso diário do protetor solar, existem ações que podem ser feitas em clínica. Uma boa solução para ‘pelinhas’ descamando é o HydraFacial Perk Lábios. “Em consultório, a experiência HydraFacial Perk Lábios é realizada com a exclusiva tecnologia roller-flex, que, por meio de sucção à vácuo, promove uma limpeza e esfoliação suave enquanto deposita na pele da região um poderoso sérum nutritivo e hidratante, que, após o tratamento, é levado pelo paciente para ser aplicado em casa, assim contribuindo para prolongar e melhorar gradualmente os resultados do procedimento”, explica a dermatologista Lilian Brasileiro. O resultado, que pode ser visto imediatamente, são lábios mais sedosos, hidratados e brilhantes, além de um efeito volumizador temporário.

Já a dermatologista Paola Pomerantzeff explica que, felizmente, hoje existem procedimentos dermatológicos que podem prevenir ou reverter efeitos indesejados na região. “Podemos usar o laser erbium com drug delivery (aplicação de sérum de ácido hialurônico estéril imediatamente após a realização do laser) para estimular a produção de novas fibras de colágeno. Os skinboosters (hidratação injetável) também estimulam a produção de colágeno e resultam num efeito ‘gloss’ nos lábios. Quando aplicados na pele ao redor da boca, há melhora das linhas, do ‘código de barras’”, destaca ela.

“Se o objetivo for marcar novamente o contorno dos lábios, reverter a queda do ângulo da boca ou devolver o volume perdido aos lábios, o ideal é realizar preenchimento com ácido hialurônico. A toxina botulínica também pode ser utilizada para tratamento do código de barras. O ideal é procurar um dermatologista para indicação correta”, finaliza Paola.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher