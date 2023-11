Usar perfume íntimo no pênis é seguro? Veja o que dizem os médicos

A busca pela autoestima e confiança pessoal levou algumas marcas a explorararem novas maneiras de cuidar da higiene e estética íntima. Entre as tendências que ganharam popularidade, destaca-se o uso de perfumes íntimos no pênis. No entanto, a segurança dessa prática tem sido objeto de debate entre médicos.

A região íntima é mais sensível e, por isso, os problemas derivados de uma má aplicação do produto ou até mesmo uma infecção são mais graves e geram um maior incômodo. Mas, calma, se você comprou um perfume íntimo, não precisa se desesperar que nós vamos explicar tudo direitinho.

QUAIS AS DIFERENÇAS DE UM PERFUME ÍNTIMO?

A composição de um perfume íntimo não pode ser a mesma de um perfume normal. Isso porque, como foi dito anteriormente, a região é mais sensível e possui suas especificidades. Por causa disso, a maior diferença é que os perfumes íntimos não contém álcool e sua formulação é pensada para que o consumidor tenha chances menores de ter alguma reação alérgica.

De uma forma mais específica, os perfumes íntimos não contém substâncias conservantes como o parabeno, a isotiazolinona e o fenoxietanol. Normalmente são feitos de produtos mais naturais e não têm a pretenção de fixarem ou projetarem o cheiro durante um dia inteiro.

A dermatologista Natasha Crepaldi afirma que: “Em resumo, as principais diferenças entre os dois tipos de perfumes estão relacionadas à formulação, concentração de ingredientes, sensibilidade da pele e necessidades específicas de cada área”.

CUIDADOS COM O PERFUME NA HIGIENE DIÁRIA

Assim como qualquer outro cosmético, o perfume íntimo deve ser utilizado seguindo as recomendações do fabricante. E, claro, as recomendações médicas. O ginecologista Luciano Curuci, ao falar da higiene íntima, diz que os perfumes não substituem a higiene diária das partes íntimas. Lave sempre a região exterior do pênis com o sabão íntimo adequado.

COMO APLICAR O PERFUME ÍNTIMO

O perfume íntimo não deve ser aplicado diretamente na pele! Sim, preste atenção:

Borrife o produto nas mãos e depois espalhe na área da genitália e virilha.

A área íntima deve ser limpa com sabão e água e deve estar seca antes da aplicação.

Os perfumes íntimos devem ser aplicados unicamente nas áreas externas do corpo, não passe os produtos em regiões mucosas, como a região anal, por exemplo.

Para concluir, a dermatologista Cíntia Guedes ressalta que apesar do uso ser permitido ele não deve ser feito diariamente. Use apenas poucas vezes por semana para evitar problemas.