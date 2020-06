Usar máscara machuca? Este truque vai fazer toda a diferença

O uso da máscara é obrigatório há algum tempo, mas nem todo mundo já se adaptou ao acessório. Em alguns casos o óculos fica embaçado ( já ensinamos por aqui como evitar isso! ) ou a orelha fica machucada por conta do atrito com o elástico. Para evitar o segundo caso, a hair stylist Olivia Smalley teve uma ótima ideia: usar uma fivela de cabelo para segurar o elástico, assim, não fica perto da pele.

Reprodução/Instagram/omgartistry Basta usar uma fivela para puxar o elástico da máscara e prender no cabelo

No Instagram, Olivia compartilhou um passo a passo de como colocar a ideia em prática. Basta puxar o elástico da máscara com uma fivela e prendê-la no cabelo. Faça isso dos dois lados, garantindo que o uso do acessório fique mais confortável.

Segundo a hair stylist, além da fivela proporcionar mais conforto, é uma maneira de dar um toque especial e adicionar um novo acessório ao look.

Veja o vídeo do tutorial: