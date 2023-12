Foto: Reprodução Usar hidratante corporal no rosto faz mal? Descubra a verdade!

Por conta da correria do dia a dia, quem nunca acabou usando o hidratante corporal no rosto? Muita gente acaba fazendo isso e fica a dúvida, usar hidratante para o corpo na pele do rosto faz mal? Vamos te ajudar a descobrir.

Os hidratantes corporais são pensados com uma formulação densa e de hidratação intensa, mas será que esse tipo de fórmula também funciona no rosto? Sabemos que a pele da região facial possui necessidades e características diferentes do tecido do resto do corpo, então pode ser que os resultados não sejam os mesmos.

Usar hidratante corporal no rosto faz mal?

De maneira geral, não faz mal , entretanto o uso constante de hidratantes corporais não é recomendado para a pele do rosto por uma série de fatores e pode acarretar em alguns probleminhas. A fórmula dos hidratantes para o corpo são mais densas e pesadas, pensadas para tecidos mais secos e que necessitam de mais hidratação.

A pele do rosto não precisa de uma hidratação tão intensa, a região possui uma concentração maior de glândulas sebáceas, o que garante que a pele facial seja um tanto mais oleosa e hidratada do que a pele do restante do corpo! Por conta disso, o uso constante de um produto denso e com uma fórmula pesada, pode acabar acarretando o surgimento de alguns problemas, como por exemplo:

Acne.

Excesso de oleosidade da pele.

Obstrução dos poros.

A solução seria apostar em uma rotina de cuidados com produtos específicos para o rosto, garantindo que essa região tenha todos os nutrientes e a limpeza necessários! Veja algumas sugestões de hidratantes faciais que são ótimas pedidas.

