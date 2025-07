Usa celular no vaso? Isso pode ser mais perigoso do que parece; entenda

Estudos mostram que o uso do celular no banheiro é uma prática quase universal. Uma pesquisa global da NordVPN de 2022 revelou que 65% dos adultos usam o celular no banheiro — em Hong Kong, esse número sobe para 90%. O que antes era reservado às revistas e jornais, hoje foi substituído por vídeos, redes sociais e jogos que estendem a permanência no vaso muito além do necessário. Em muitos casos, o tempo que poderia ser de 2 a 5 minutos ultrapassa facilmente os 15.

No X, o antigo Twitter, o tema é abordado com o bom humor característico dos brasileiros que ironizam a situação. Frases como “eu tenho q parar de usar celular sentado no vaso sanitário pq perco a hora” ou “se você está lendo isso no trono… já sabe o que (não) fazer” se destacam na rede social. Contudo, apesar do tom de brincadeira, a prática tem consequências reais. A Dra. Roshini Raj, gastroenterologista da NYU Langone, alerta:

“Mesmo que você não esteja forçando, só o fato de estar sentado por muito tempo ali já aumenta a pressão sobre as veias retais”. 2. O que acontece com o corpo quando ficamos tempo demais no vaso?

A posição sentada prolongada no vaso — especialmente com o tronco inclinado e o celular na mão — provoca uma sobrecarga na região do reto e do ânus. Segundo a fisioterapeuta, Dra. Luana Antunes, essa prática:

“pode impactar de forma significativa. O assoalho pélvico é uma região composta por músculos e ligamentos que sustentam órgãos como bexiga, reto e útero, além de participar do controle da urina e das fezes”. Essa pressão contínua facilita o surgimento de hemorróidas, que são veias dilatadas e inflamadas nessa região. A Dra. Marcella Sousa, coloproctologista da Santa Casa de São Paulo, explica:

Quando você se distrai com o celular, acaba ficando mais tempo no vaso sem perceber, e essa distração pode fazer com que você faça força sem necessidade, o que sobrecarrega a região anal.” — Dra. Marcella Sousa

Além das hemorróidas, essa postura inadequada afeta diretamente os músculos do assoalho pélvico — responsáveis por controlar o funcionamento do intestino e da bexiga. O esforço inconsciente pode causar fissuras anais e até favorecer quadros de prolapso retal, nos casos mais graves. Segundo a médica, ficar além dos 10 minutos já é considerado um fator de risco:

“o ideal é que você só fique no vaso o tempo necessário para evacuar — nada de passar ali lendo ou rolando o feed por longos minutos”. 3. Pode afetar o intestino mesmo sem dor?