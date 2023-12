Usa air fryer? Três pontos a se atentar caso queira emagrecer

Realizar uma refeição completa, com fibras, proteínas e adequando as quantidades de carboidratos, é a forma ideal de não abusar no amido do carboidrato assado, além de reduzir o impacto do açúcar no sangue.

Há também quem compre batatas fritas congeladas e acredite que, ao prepará-las na air fryer, elas serão “saudável”. Na verdade, eis um “golpe”: essas batatas e outros alimentos industrializados, como quibes e nuggets, já vêm pré-fritos da própria indústria.

Logo, não precisa adicionar óleo extra para que o alimento fique gostoso e saboroso já que, no próprio pré-preparo, essa substância foi adicionada.

Tenha consciência e evite os excessos se a sua meta é perder uns quilinhos.