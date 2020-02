Urubus devoram corpo de homem em Linhares

A Polícia Civil de Sooretama investiga a morte de Kaick Santos Silva, de 24 anos, o ‘Cara de Cobra’, registrada dentro da sua própria residência na tarde dessa terça-feira (25) no bairro parque São Jorge, em Sooretama. Ele foi assassinado com quatro tiros na cabeça e sete facadas no abdômen. A vítima possuía várias passagens pela polícia e havia deixado recentemente o complexo penitenciário de Xuri onde cumpriu pena por estupro de vulnerável.

Na extensa ficha criminal de Kaick possuía o estupro de uma adolescente de 14 anos do interior da Bahia em fevereiro de 2014. Por este crime, ele foi preso no dia 20 de outubro do mesmo ano em Sooretama. Ainda segundo informações da polícia, Kaick usava diversos nomes falsos para escapar de ações policiais. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML).

A morte da vítima será investigada ´pela Polícia Civil do município e qualquer informação deve ser repassada para o telefone 181. Não é preciso se identificar. A foto é da Polícia Civil na época de sua prisão.