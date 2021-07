Urgências ficam em prazo nas comissões da Casa

Os seis projetos de lei (PL) que tramitam em urgência na Assembleia Legislativa (Ales) não puderam ser analisados pelos deputados estaduais nesta quarta-feira (14), porque os relatores das matérias nos colegiados mantiveram o prazo regimental para emissão de parecer. Esse procedimento, que no caso do regime de urgência é realizado de forma oral durante a sessão ordinária, antecede a votação das proposições pelo Plenário.

Em todas as seis propostas, os relatores nos colegiados têm prazo assegurado pelo Regimento Interno da Casa para só se posiconarem em agosto, após o recesso parlamentar, estabelecido pela Constituição Estadual no período de 18 a 31 de julho.

A pauta era encabeçada pelo Projeto de Lei (PL) 113/2021, proposta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para reestruturação de serventias extrajudiciais no estado. Na Comissão de Justiça, o deputado Gandini conta com prazo regimental – que é de três sessões e, nesse caso, vence no dia 2 de agosto – para emitir sua avaliação. O projeto, que conta com várias emendas parlamentares, também passará por Finanças.

Outras urgências

PL 165/2021, de Dr. Rafael Favatto (Patri): institui o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas escolas públicas de ensino médio e fundamental. Situação: aguarda parecer conjunto das comissões de Justiça, Saúde, Educação e Finanças. Tramita junto com o PL 478/2019, de Janete de Sá (PMN), e o PL 187/2021, de Luciano Machado (PV), porque tratam do mesmo assunto – leia matéria publicada no site com as três propostas.

PL 326/2021, de Vandinho Leite (PSDB): dispõe sobre cumprimento da Resolução ANP 9/2007, que obriga os postos de combustíveis a realizarem teste de qualidade no combustível líquido quando o consumidor solicitar. Situação: será analisado por Justiça, Ciência e Tecnologia e também Finanças.

PL 227/2019, de Gandini (Cidadania): obriga os estabelecimentos comerciais, quando forem realizar promoções de produtos e serviços, a informarem ao consumidor o valor vigente e o praticado anteriormente. Situação: com parecer favorável de Justiça, conta com emendas sugeridas pela Procuradoria e também será avaliado pelos colegiados de Defesa do Consumidor e Finanças.

PL 257/2021, de Bruno Lamas (PSB): altera a Lei 7.001/2001 para reduzir o valor cobrado por 12 taxas que envolvem o licenciamento de veículos no Espírito Santo. Essas taxas são calculadas mediante o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), atualmente fixado em R$ 3,64. Situação: aguarda análise dos colegiados de Justiça e Finanças.

PL 198/2021, de Bruno Lamas: estabelece diretriz e estratégias de divulgação, orientação e tratamento psicológico e psiquiátrico para atendimento de pessoas com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas associados ao isolamento pós-pandemia de Covid-19. Situação: terá parecer oral dos colegiados de Justiça, Saúde e Finanças antes de ser votado pelo Plenário.

Ao vivo

