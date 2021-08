Urgências: análise fica para semana que vem

As matérias em regime de urgência que estavam na Ordem do Dia da sessão ordinária desta quarta-feira (4) acabaram não sendo votadas. A maioria ficou em prazo regimental, com exceção do Projeto de Lei (PL) 257/2021, baixado de pauta a pedido do autor, Bruno Lamas (PSB). O deputado informou que aguarda da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) informações sobre o impacto financeiro da medida, que altera taxas do Detran-ES.

Também proposta do parlamentar, o PL 198/2021 chegou a ganhar parecer favorável, com emenda, em Justiça e Saúde, mas recebeu pedido de vista do deputado Freitas (PSB) no colegiado de Finanças. O socialista demonstrou preocupação em estudar a repercussão financeira da medida e se comprometeu a dar uma resposta na segunda (9), com “possibilidade enorme” de aprovação.

Esse projeto de lei estabelece diretrizes e estratégias de divulgação, orientação e tratamento psicológico e psiquiátrico para atendimento às pessoas acometidas de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas associados ao isolamento pós-pandemia do novo coronavírus.

Doutor Hércules (MDB) – relator do PL 198/2021 na Comissão de Saúde–, Luciano Machado (PV) e Dr. Emílio Mameri (PSDB) destacaram a importância de parcerias, sobretudo entre municípios e estados, na oferta de serviços para tratar sequelas causadas pela Covid-19. Na opinião de Mameri, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deve liderar essas ações.

O PL 227/2019, de Gandini (Cidadania), foi aprovado com emendas na Comissão de Defesa do Consumidor. A proposta determina que o valor do produto ou serviço em promoção esteja junto ao preço anterior cobrado pelo local. “O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que o consumidor tem o direito de ser bem informado na hora de adquirir bens e serviços”, defendeu Vandinho Leite (PSDB) no relatório.

A matéria, no entanto, que em sessão anterior já havia recebido aval do colegiado de Justiça, ficou em prazo regimental a pedido de Freitas no colegiado de Finanças.

Urgência aceita

Na Fase do Expediente, o Plenário aprovou o pedido para tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei 387/2021, de Bruno Lamas. A proposta quer a estadualização de trecho de 31 km de extensão que corta o município de Pinheiros e vai do entroncamento da ES-130 até entroncamento BR-101.

