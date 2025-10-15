Política
Universitários no Parlamento proporciona imersão no Legislativo
Maria Eduarda Guimarães Tomaz é estudante do 4º período de Direito da Faculdade Multivix. Ela participou nesta quarta-feira (15) de mais uma edição do projeto Universitários no Parlamento, desenvolvido pela Escola do Legislativo, e fala sobre o contato dela com a Assembleia Legislativa (Ales) e o que aprendeu sobre o funcionamento da Casa do Povo.
“Eu comecei a vir à Assembleia no ano passado, foi quando tive o primeiro contato. Com toda a explicação de como funcionam os três Poderes, me inspirei a trazer o meu grupo (da faculdade) para poder conhecer e disseminar cada vez mais os assuntos (da Ales)”, disse.
Ela conta que a partir da visita anterior acabou produzindo uma cartilha para divulgar todos os serviços prestados pelo Legislativo estadual. “A ideia é justamente poder disseminar esse conhecimento e atingir cada vez mais alunos, principalmente nós, estudantes do Direito e futuros operadores. Foi tudo perfeito. Eu estou muito grata à Assembleia, por esse respeito e pelo serviço aqui prestado”, completou.
Os cerca de 20 estudantes começaram a visita na estátua de Domingos Martins, na entrada da Assembleia; passaram pela galeria dos presidentes, onde estão as fotos de todos os deputados que já presidiram a Casa; conheceram todos os serviços prestados pelo Espaço Assembleia Cidadã; visitaram as galerias do Plenário Dirceu Cardoso, onde estava ocorrendo uma sessão solene; e finalizaram com uma palestra ministrada pelo diretor da Escola do Legislativo, Sergio Majeski, no auditório Hermógenes Fonseca.
“É muito importante que a faculdade se anime a fazer esse tipo de projeto e trazer os alunos aqui. É uma forma de aproximar esses alunos da chamada Casa de Leis. Aqui é a Casa onde se discutem as leis, onde se formam as leis, que em grande parte serão o objeto do trabalho futuramente desses jovens, seja como advogados, membros do Judiciário ou qualquer outra atividade que eles forem atuar”, destacou Majeski.
Ele ainda reforçou que tanto a visita pelas dependências da Ales quanto a palestra têm como intuito contribuir com a formação da cidadania dos estudantes. “A gente aproveita para falar sobre o Poder Legislativo e sobre os sistemas de poder no Brasil, sobre o sistema político brasileiro, então é um momento rico para os alunos. É sempre muito bem avaliado por todas as faculdades que vêm aqui e por todos os alunos”, frisou.
De acordo com o diretor, poucas pessoas possuem conhecimento acerca das reais funções do Legislativo, dessa forma, os estudantes podem replicar para colegas e familiares as informações que recebem quando participam do projeto. “Num mundo de fake news há muitas controvérsias, então, às vezes, as pessoas acham que os deputados recebem por sessão ou por sessão ordinária, que existe pagamento extra para as reuniões de comissão e coisas desse tipo. É uma oportunidade também que a gente tem de desfazer uma série de mitos sobre o Poder Legislativo e o trabalho dos deputados”, concluiu.
O projeto tem como objetivo a formação e a consolidação do espírito de cidadania dos universitários, aprofundando seus conhecimentos cívicos e morais. É uma oportunidade de conhecer melhor as atividades do Parlamento capixaba, com palestra sobre o funcionamento do Poder Legislativo e a possibilidade de assistir às sessões ordinárias e às reuniões das comissões.
Com as visitas, os universitários conhecem melhor, de forma instrutiva e democrática, as atribuições constitucionais dos deputados estaduais, o processo de elaboração das leis e as formas que os cidadãos têm para acompanhar, de perto, o desempenho dos parlamentares, estimulando, assim, a participação efetiva dos estudantes na dinâmica política.
Além do Universitários no Parlamento, a Escola do Legislativo tem outros projetos como Escolas na Ales, Assembleia nas Escolas e Deputado Jovem.
Fonte: POLÍTICA ES
