Universidad Católica-CHI x Palmeiras: números, estatísticas e curiosidades da partida

Data e hora: 14/07/2021 l 19h15

Local: San Carlos de Apoquindo, em Santiago (Chile)

Transmissão: CONMEBOL TV

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Pendurados: não há

Suspensos: não há

DESTAQUES PRINCIPAIS

> O Palmeiras bateu um novo recorde ao vencer o Independiente del Valle-EQU, no Equador. O clube chegou a 12 jogos seguidos sem derrota fora de casa (nove vitórias e três empates) pela Libertadores e se tornou o time com a maior invencibilidade como visitante na história da competição sul-americana, ao lado do River Plate-ARG (2018-2019). A última derrota palestrina foi para o San Lorenzo-ARG por 1 a 0, em Buenos Aires (ARG), pela fase de grupos em 2019 – os números não contabilizam o duelo com o Santos na final de 2020 por ter sido disputada em campo neutro, no Maracanã.

> O Palmeiras tem o melhor aproveitamento de pontos como visitante na temporada 2021 entre os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, com 73,68% – em 19 jogos disputados fora de seus domínios, o Verdão venceu 13, empatou três e perdeu três. Os próximos da lista são Atlético-GO e Red Bull Bragantino, ambos com 72,22%.

> Em cinco partidas disputadas em toda a história, o Verdão nunca perdeu para o Universidad Católica-CHI – são quatro vitórias e um empate, com 12 gols marcados e quatro gols sofridos. O confronto mais recente aconteceu pela Copa Mercosul de 2000, que terminou com triunfo palestrino por 3 a 1, em Santiago-CHI, pela fase de grupos do torneio.

> O Alviverde venceu todos os confrontos fora de casa com o Universidad Católica-CHI em toda a história. São três jogos e três vitórias no total, com sete gols marcados e dois gols sofridos. Se contabilizarmos todos embates contra equipes chilenas como visitante pela Libertadores, o retrospecto alviverde também é de 100% de aproveitamento. O Verdão soma quatro jogos e quatro vitórias, com seis gols marcados e apenas um gol sofrido.

> Palmeiras e Universidad Católica-CHI não duelam pela Libertadores desde 1968, ano em que as equipes se enfrentaram pela primeira vez na competição continental – foram duas partidas pelo triangular final do torneio (equivalente às quartas de final), com vitórias palestrinas por 4 a 1 e 1 a 0. O Verdão terminou a edição de 1968 como vice-campeão.

> O retrospecto palmeirense contra equipes chilenas é amplamente favorável: o Verdão saiu vencedor nos últimos três encontros – todos foram contra o Colo-Colo-CHI, em 2009 e 2018. Já nos 13 duelos mais recentes contra times do Chile, o Alviverde soma dez vitórias, um empate e apenas duas derrotas (uma para o Universidad de Chile-CHI, pela Copa Mercosul de 2001, e outra para o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores de 2009).

> Com 11 gols ao todo pela Libertadores jogando com a camisa do Verdão, assim como Tupãzinho e Borja, Willian e Rony estão a apenas uma bola na rede para igualar Alex, que atualmente é o maior artilheiro palmeirense na história da competição – o eterno camisa 10 soma 12 gols pelo clube no torneio continental.

> Gustavo Scarpa está a apenas mais uma bola na rede de entrar para o top 100 de maiores artilheiros da história do clube. Se isso acontecer, o camisa 14 igualará Marcinho, Osmar e Luiz Adriano na 99ª posição, todos com 30 gols.

> Com 15 assistências na temporada 2021, Scarpa já igualou o número de passes para gol que concedeu nos anos de 2019 e 2020 – foram sete e oito, respectivamente. Ou seja, se der mais uma assistência, o meio-campista superará as duas temporadas anteriores juntas.

> Autor de um gol na vitória por 3 a 2 contra o Santos, no último sábado (10), Gustavo Gómez precisa de apenas mais um tento para se tornar o 6º maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Atualmente, o posto é ocupado por Daniel, com 18 bolas na rede.

> Com 99 jogos no total, Jailson está a apenas mais um de completar o seu centésimo duelo com a camisa do Palmeiras.

> Falta apenas um jogo para Dudu se tornar o 29º jogador com mais partidas na história do Palmeiras. Bianco Gambini e Cesar Sampaio, ambos com 307 duelos, são os atuais donos da posição.



HISTÓRICO NA TEMPORADA



NÚMEROS GERAIS

38 jogos | 23 vitórias | 6 empates | 9 derrotas | 68 gols marcados | 37 gols sofridos

> Mandante: 18 jogos | 10 vitórias | 2 empates | 6 derrotas | 38 gols marcados | 20 gols sofridos

> Visitante: 19 jogos | 13 vitórias | 3 empates | 3 derrotas | 28 gols marcados | 15 gols sofridos

> Campo neutro: 1 jogo | 0 vitória | 1 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

– CONMEBOL LIBERTADORES

6 jogos | 5 vitórias | 0 empate | 1 derrota | 20 gols marcados | 7 gols sofridos

> Mandante: 3 jogos | 2 vitórias | 0 empate | 1 derrota | 14 gols marcados | 4 gols sofridos

> Visitante: 3 jogos | 3 vitórias | 0 empate | 0 derrota | 6 gols marcados | 3 gols sofridos

– CAMPEONATO BRASILEIRO

11 jogos | 8 vitórias | 1 empate | 2 derrotas | 21 gols marcados | 12 gols sofridos

> Mandante: 6 jogos | 5 vitórias | 1 empate | 0 derrota | 14 gols marcados | 7 gols sofridos

> Visitante: 5 jogos | 3 vitórias | 0 empate | 2 derrotas | 7 gols marcados | 5 gols sofridos

– COPA DO BRASIL

2 jogos | 1 vitória | 0 empate | 1 derrota | 1 gol marcado | 1 gol sofrido

> Mandante: 1 jogo | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | 0 gol marcado | 1 gol sofrido

> Visitante: 1 jogo | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | 1 gol marcado | 0 gol sofrido

– CAMPEONATO PAULISTA

16 jogos | 8 vitórias | 4 empates | 4 derrotas | 21 gols marcados | 12 gols sofridos

> Mandante: 7 jogos | 3 vitórias | 1 empates | 3 derrotas | 9 gols marcados | 6 gols sofridos

> Visitante: 9 jogos | 5 vitórias | 3 empates | 1 derrota | 12 gols marcados | 6 gols sofridos

– CONMEBOL RECOPA

2 jogos | 1 vitória | 0 empates | 1 derrota | 3 gols marcados | 3 gols sofridos

> Mandante: 1 jogo | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | 1 gol marcado | 2 gols sofridos

> Visitante: 1 jogo | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 1 gol sofrido

– SUPERCOPA DO BRASIL

1 jogo | 0 vitória | 1 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

> Campo neutro: 1 jogo | 0 vitória | 1 empate | 0 derrota | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

ÚLTIMO JOGO

Palmeiras 3×2 Santos, dia 10/07, no Allianz Parque, em São Paulo-SP, pelo Campeonato Brasileiro.

Escalação: Jailson, Marcos Rocha (Mayke, 42’/2ºT), Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña, Danilo, Gustavo Scarpa (Patrick de Paula, 17’/2ºT), Zé Rafael, Raphael Veiga (Wesley, 17’/2ºT), Breno Lopes (Willian, 31’/2ºT), Deyverson (Dudu, 42’/2ºT). Técnico: João Martins.

Jogos anteriores: Palmeiras 2×0 Grêmio (Brasileiro), Sport 0x1 Palmeiras (Brasileiro), Internacional 1×2 Palmeiras (Brasileiro), Palmeiras 3×2 Bahia (Brasileiro) e Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras (Brasileiro).

HISTÓRICO DO CONFRONTO

PALMEIRAS NUNCA PERDEU PARA UNIVERSIDAD CATÓLICA-CHI

> Em cinco partidas disputadas em toda a história, o Palmeiras nunca perdeu para o Universidad Católica-CHI – são quatro vitórias e um empate, com 12 gols marcados e quatro gols sofridos. O confronto mais recente aconteceu pela Copa Mercosul de 2000, que terminou com triunfo palestrino por 3 a 1, em Santiago-CHI, pela fase de grupos do torneio.

VERDÃO POSSUI 100% DE APROVEITAMENTO CONTRA UNIVERSIDAD CATÓLICA-CHI FORA DE CASA

> O Palmeiras venceu todos os confrontos fora de casa com o Universidad Católica-CHI em toda a história. São três jogos e três vitórias no total, com sete gols marcados e dois gols sofridos. Se contabilizarmos todos embates contra equipes chilenas como visitante pela Libertadores, o retrospecto alviverde também é de 100% de aproveitamento. O Verdão soma quatro jogos e quatro vitórias, com seis gols marcados e apenas um gol sofrido.

PALMEIRAS E UNIVERSIDAD CATÓLICA-CHI NÃO SE ENCONTRAM PELA LIBERTADORES DESDE 1968

> Palmeiras e Universidad Católica-CHI não duelam pela Libertadores desde 1968, ano em que as equipes se enfrentaram pela primeira vez na competição continental – foram duas partidas pelo triangular final do torneio (equivalente às quartas de final), com vitórias palestrinas por 4 a 1 e 1 a 0. O Verdão terminou a edição de 1968 como vice-campeão.

VERDÃO VEM DE TRÊS VITÓRIAS SEGUIDAS CONTRA TIMES CHILENOS E APENAS DUAS DERROTAS NOS ÚLTIMOS 13 DUELOS

> O retrospecto palmeirense contra equipes chilenas é amplamente favorável: o Verdão saiu vencedor nos últimos três encontros – todos foram contra o Colo-Colo-CHI, em 2009 e 2018. Já nos 13 duelos mais recentes contra times do Chile, o Alviverde soma dez vitórias, um empate e apenas duas derrotas (uma para o Universidad de Chile-CHI, pela Copa Mercosul de 2001, e outra para o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores de 2009).

– Retrospecto geral contra o Universidad Católica-CHI: 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e 4 gols sofridos

> Primeiro jogo: 07/02/1964 – Universidad Católica-CHI 1×3 Palmeiras (gols de Vavá, Servílio e Tupãzinho) – Estádio Nacional do Chile (Santiago-CHI) – Torneio Internacional do Chile

> Último jogo: 20/09/2000 – Universidad Católica-CHI 1×3 Palmeiras (gols de Lopes e Adriano, duas vezes) – Estádio San Carlos de Apoquindo – (Santiago-CHI) – Copa Mercosul

> Maior goleada: 21/03/1968 – Palmeiras 4×1 Universidad Católica-CHI (gols de Tupãzinho, duas vezes, Ademar Pantera e Rinaldo) – Estádio Pacaembu (São Paulo-SP) – Libertadores

– Retrospecto contra o Universidad Católica-CHI pela Libertadores: 2 jogos, 2 vitórias, 5 gols marcados e 1 gol sofrido

> Último jogo: 31/03/1968 – Universidad Católica-CHI 0x1 Palmeiras (gols de Dudu) – Estádio Nacional do Chile (Santiago-CHI) – Libertadores

– Retrospecto contra o Universidad Católica-CHI como visitante: 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados e 2 gols sofridos

– Retrospecto contra o Universidad Católica-CHI como visitante pela Libertadores: 1 jogo, 1 vitória e 1 gol marcado

– Retrospecto contra times estrangeiros: 513 jogos, 301 vitórias, 109 empates, 103 derrotas, 1058 gols marcados e 548 gols sofridos

> Último jogo: 27/05/2021 – Palmeiras 6×0 Universitário-PER (gols de Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony, duas vezes) – Allianz Parque (São Paulo-SP) – Libertadores

– Retrospecto contra times sul-americanos: 331 jogos, 190 vitórias, 72 empates, 69 derrotas, 675 gols marcados e 345 gols sofridos

– Retrospecto contra times estrangeiros pela Libertadores: 157 jogos, 97 vitórias, 26 empates, 34 derrotas, 326 gols marcados e 150 gols sofridos

– Retrospecto contra times sul-americanos pela Libertadores: 151 jogos, 94 vitórias, 25 empates, 32 derrotas, 312 gols marcados e 140 gols sofridos

– Retrospecto contra times sul-americanos como visitante: 181 jogos, 890vitórias, 44 empates, 47 derrotas, 320 gols marcados e 200 gols sofridos

> Último jogo: 11/05/2021 – Independiente del Valle-EQU 0x1 Palmeiras (gol de Raphael Veiga) – Casa Blanca (Quito-EQU) – Libertadores

– Retrospecto contra times sul-americanos como visitante pela Libertadores: 76 jogos, 37 vitórias, 15 empates, 24 derrotas, 125 gols marcados e 92 gols sofridos

– Retrospecto contra times chilenos: 21 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 38 gols marcados e 17 gols sofridos

> Último jogo: 03/10/2018 – Palmeiras 2×0 Colo-Colo-CHI (gols de Dudu e Borja) – Allianz Parque (São Paulo-SP) – Libertadores

– Retrospecto contra times chilenos pela Libertadores: 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota, 15 gols marcados e 6 gols sofridos

– Retrospecto contra times chilenos como visitante: 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos

> Último jogo: 20/09/2018 – Colo-Colo-CHI 0x2 Palmeiras (gols de Bruno Henrique e Dudu) – Estádio Monumental David Arellano (Santiago-CHI) – Libertadores

– Retrospecto contra times chilenos como visitante pela Libertadores: 4 jogos, 4 vitórias, 6 gols marcados e 1 gol sofrido

HISTÓRICO NO LOCAL

– Retrospecto no Chile (contra qualquer time): 14 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos

– Retrospecto no Chile pela Libertadores (contra qualquer time): 4 jogos, 4 vitórias, 6 gols marcados e 1 gol sofrido

HISTÓRICO NA COMPETIÇÃO

RECORDISTA DE INVENCIBILIDADE FORA DE CASA PELA LIBERTADORES



> O Palmeiras bateu um novo recorde ao vencer o Independiente del Valle-EQU, no Equador. O clube chegou a 12 jogos seguidos sem derrota fora de casa (nove vitórias e três empates) pela Libertadores e se tornou o time com a maior invencibilidade como visitante na história da competição sul-americana, ao lado do River Plate-ARG (2018-2019). A última derrota palestrina foi para o San Lorenzo-ARG por 1 a 0, em Buenos Aires (ARG), pela fase de grupos em 2019 – os números não contabilizam o duelo com o Santos na final de 2020 por ter sido disputada em campo neutro, no Maracanã.

– Maiores invencibilidades como visitante na história da Libertadores (1960-2021)

12 jogos – Palmeiras (2019-2021)

12 jogos – River Plate-ARG (2018-2019)

10 jogos – Boca Juniors-ARG (1966-1970)

10 jogos – Vasco (1998-2001)

9 jogos – Colo-Colo-CHI (1989-1991)

9 jogos – Racing-ARG (1967)

TIME BRASILEIRO COM MAIS VITÓRIAS NA LIBERTADORES

> Com a vitória por 6 a 0 sobre o Universitario-PER, no Allianz Parque, o Alviverde se isolou ainda mais na primeira colocação como o time brasileiro com mais triunfos na história da Libertadores, agora com 113, seguido pelo Grêmio, já eliminado desta edição na pré-Libertadores, com 108.

> O Palmeiras também é o time brasileiro com mais vitórias fora de casa na história da Libertadores, com 43 triunfos. Nos últimos 20 compromissos como visitante, foram 15 vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

TIME BRASILEIRO COM MAIS GOLS NA LIBERTADORES

1º – River Plate-ARG: 612 gols em 368 jogos

2º – Nacional-URU: 557 gols em 399 jogos

2º – Peñarol-URU: 555 gols em 369 jogos

4º – Boca Juniors-ARG: 470 gols em 303 jogos

5º – Olimpia-PAR: 455 gols em 317 jogos

6º – Cerro Porteño-PAR: 405 gols em 315 jogos

7º – Palmeiras-BRA: 383 gols em 203 jogos

8º – Bolívar-BOL: 352 gols em 240 jogos

9º – Universidad Católica-CHI: 345 gols em 228 jogos

10º – Colo-Colo-CHI: 336 gols em 241 jogos

*números atualizados até 13/07/2021

> O Verdão é também o clube brasileiro com mais gols como mandante, com 229 bolas na rede, seguido pelo Cruzeiro, com 201.

> Como visitante, o clube aparece novamente na liderança do ranking entre equipes do Brasil, com 153 tentos anotados.

*O gol do título da Libertadores 2020 não entra na soma nem de mandante nem de visitante porque foi anotado em campo neutro.

TIME BRASILEIRO QUE MAIS DISPUTOU A LIBERTADORES

> Em sua 21ª participação, o Palmeiras é um dos três clubes brasileiros com mais edições de Libertadores disputadas, ao lado de Grêmio e São Paulo. O Verdão, no entanto, é o único dos três que nunca caiu antes da fase de grupos.

> O Palmeiras disputa a Libertadores pelo sexto ano consecutivo, um recorde na história do clube. O Grêmio, que caiu logo na fase preliminar, também disputou as últimas seis. O recorde entre os brasileiros é do São Paulo, com sete seguidas entre 2004 e 2010.

> O Alviverde é também o segundo time brasileiro com mais jogos pela Libertadores, com 203, atrás apenas do Grêmio, com 205.

TIME BRASILEIRO QUE CHEGOU PRIMEIRO À FINAL DA LIBERTADORES

> Em 1961, logo na segunda edição do torneio, o Palmeiras enfrentou o Peñarol-URU na grande decisão e ficou com o vice-campeonato.

> O Alviverde chegou à final também em 1968 (vice), 1999 (campeão), 2000 (vice) e 2020 (campeão).

– Retrospecto geral na Libertadores: 203 jogos, 113 vitórias, 36 empates, 54 derrotas, 383 gols marcados e 215 gols sofridos

> Títulos: 2 (1999 e 2020)

> Vice-campeonatos: 3 (1961, 1968 e 2000)

> Primeiro jogo: 04/05/1961 – Independiente-ARG 0x2 Palmeiras (gols de Gildo e Zequinha) – Estádio Presidente Perón (Avellaneda-ARG)

> Último jogo: 27/05/2021 – Palmeiras 6×0 Universitario-PER (gols de Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony, duas vezes) – Allianz Parque (São Paulo-SP)

> Última vitória: 11/05/2021 – Independiente del Valle-EQU 0x1 Palmeiras (gol de Raphael Veiga) – Allianz Parque (São Paulo-SP)

> Maior goleada como mandante: Palmeiras 7×0 El Nacional-EQU (gols de Edmundo duas vezes, Válber duas vezes, Rivaldo duas vezes e Paulo Isidoro) – 04/05/1995 – Estádio Palestra Italia (São Paulo-SP)

> Maior goleada como visitante: 25/04/2019 – Melgar-PER 0x4 Palmeiras (gols de Gustavo Gómez, Gustavo Scarpa duas vezes e Moisés) – Monumental de la Unsa (Arequipa-PER)

> Jogador com mais jogos: Marcos (57)

> Jogador do atual elenco com mais jogos: Weverton, Willian e Dudu (34)

> Jogador com mais gols: Alex (12)

> Jogador do atual elenco com mais gols: Rony e Willian (11)

– Retrospecto como mandante na Libertadores: 100 jogos, 69 vitórias, 17 empates, 14 derrotas, 229 gols marcados e 81 gols sofridos

– Retrospecto como visitante na Libertadores: 101 jogos, 43 vitórias, 19 empates, 39 derrotas, 153 gols marcados e 132 gols sofridos

DESTAQUES COLETIVOS

MELHOR APROVEITAMENTO COMO VISITANTE NA TEMPORADA

> O Verdão tem o melhor aproveitamento de pontos como visitante na temporada 2021 entre os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, com 73,68% – em 19 jogos disputados fora de seus domínios, o Verdão venceu 13, empatou três e perdeu três. Os próximos da lista são Atlético-GO e Red Bull Bragantino, ambos com 72,22%.

WILLIAN E RONY ESTÃO A UM GOL DE IGUALAR ALEX, MAIOR ARTILHEIRO DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

> Com 11 gols ao todo pela Libertadores jogando com a camisa do Verdão, assim como Tupãzinho e Borja, Willian e Rony estão a apenas uma bola na rede para igualar Alex, que atualmente é o maior artilheiro palmeirense na história da competição – o eterno camisa 10 soma 12 gols pelo clube no torneio continental.

CLUBE ULTRAPASSA MARCA DE 12 MIL GOLS EM SUA HISTÓRIA

> O Palmeiras ultrapassou a marca de 12 mil gols marcados em toda a sua história. Atualmente, o Verdão possui 12.046 tentos em 6.234 partidas. Nesta temporada, são 68 gols em 38 duelos, média de 1,78 por jogo.

– Retrospecto geral de partidas e gols do Palmeiras na história: 6234 jogos, 3344 vitórias, 1517 empates, 1373 derrotas, 12046 gols marcados e 6.950 gols sofridos

> Primeiro gol: Bianco Spartaco Gambini (Savoia 0x2 Palestra Italia, em 24/01/1915)

> Jogador com mais gols: Heitor, com 315 gols

> Jogador com maior média de gols: Humberto Tozzi, com média de 0,93 por jogo (126 gols em 135 jogos)

> Jogador com mais gols no mesmo jogo: Heitor, com 6 gols (Palestra Italia 11×0 Internacional-SP, em 08/08/1920)

> Jogador com mais gols no mesmo ano: Evair, com 53 gols em 1994

> Jogador mais jovem a marcar gol: Juliano, aos 16 anos, 11 meses e 23 dias (Nacional-URU 0x5 Palmeiras, em 19/08/1998)

> Jogador mais velho a marcar gol: Zé Roberto, aos 42 anos, 10 meses e 18 dias (Palmeiras 3×1 Tucuman-ARG, em 24/05/2017)

> Maior goleada: Combinado Vale D´Aosta-ITA 0x15 Palmeiras (15/07/1999, amistoso)

> Maior goleada em campeonato: Palestra Italia 11×0 Internacional-SP (08/08/1920, Campeonato Paulista)

> Ano com maior quantidade de gols: 1996, com 220 gols (81 jogos)

> Ano com maior média de gols: 1927, com 4,59 gols por jogo (147 gols em 32 jogos)



#CRIASDAACADEMIA REGISTRAM RECORDES NAS ÚLTIMAS TEMPORADAS

> Em duas oportunidades pelo Campeonato Paulista, oito jogadores oriundos das categorias de base do Verdão foram escalados entre os 11 titulares, um recorde neste século. Na primeira, empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP, após as substituições foram 11 Crias da Academia no total. A segunda foi na vitória por 1 a 0 contra o Santo André, quando ao todo 12 pratas da casa participaram da partida.

> O Palmeiras relacionou 19 jogadores formados na base para a partida contra o São Bento, em março, pelo Campeonato Paulista, um recorde no século 21: foram chamados os goleiros Vinicius Silvestre e Mateus, o lateral-direito Gustavo Garcia, os zagueiros Henri e Renan, os laterais-esquerdos Victor Luis, Lucas Esteves e Vanderlan, os meio-campistas Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Fabinho, Ramon e Vitinho e os atacantes Pedro Acácio, Giovani, Gabriel Silva, Rafael Elias e Newton.

> Todos os jogos desta temporada tiveram presença de pratas da casa. Ao todo, 20 foram a campo: Vinícius, Gustavo Garcia, Michel, Renan, Lucas Esteves, Victor Luis, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Vanderlan, Fabinho, Pedro Bicalho, Gabriel Veron, Gabriel Silva, Rafael Elias, Giovani, Wesley, Newton, Henri e Marcelinho. Destes, sete estrearam neste ano: Gustavo Garcia, Fabinho e Giovani, contra o Corinthians, Newton, contra o São Bento, Henri, contra o Guarani, Pedro Bicalho, contra o Mirassol, e Michel, contra a Ponte Preta.

> Com a estreia de Michel contra a Ponte Preta, o Verdão chegou a 22 atletas formados nas categorias de base utilizados em um único ano, igualando o recorde de 2002, quando o time palestrino alcançou a mesma marca – este dado também contabiliza as partidas da temporada 2020 disputadas em 2021.

> No total, já foram convocadas 26 Crias da Academia para jogos na temporada 2021, sendo que 20 entraram em campo. Destas, só não estrearam ainda o goleiro Mateus, os meio-campistas Ramon, Vitinho e Yago Santos, e o atacante Kevin. Já o atacante Pedro Acácio ainda não jogou nesta temporada.

> A temporada 2020 ficou marcada por ser a que mais teve pratas da casa convocadas neste século: 31. Destas, 18 entraram em campo (somando 283 jogos, um recorde no século), sendo que 13 estrearam (outro recorde do século): na ordem, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Alan, Angulo, Gabriel Silva, Danilo, Renan, Aníbal, Marcelinho, Fabrício, Pedro Acácio e Vanderlan – juntos, eles somaram 220 jogos e fizeram de 2020 a temporada que o Palmeiras mais colocou jovens estreantes da base para atuar neste século.

> O Verdão teve pelo menos uma prata da casa em campo em todas as partidas rumo aos títulos da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e da Florida Cup em 2020 – dos 79 jogos da temporada, só não houve uma Cria da Academia contra o Grêmio, pelo Brasileiro. Diante do Delfín-EQU, pela Libertadores, os 11 suplentes eram oriundos da base, feito inédito na história do clube.

*Dados levantados até 10/07

COMISSÃO TÉCNICA

> Desde a estreia, em 5 de novembro de 2020, a comissão técnica portuguesa soma 74 jogos | 41 vitórias | 16 empates | 17 derrotas | 122 gols marcados | 62 gols sofridos

Abel Ferreira: 66 jogos | 37 vitórias | 11 empates | 17 derrotas | 107 gols marcados | 55 gols sofridos

João Martins: 7 jogos | 3 vitórias | 4 empates | 13 gols marcados | 5 gols sofridos

Vitor Castanheira: 1 jogo | 1 empate | 2 gols marcados | 2 gols sofridos

> Único técnico a ganhar dois títulos de campeonato em uma mesma temporada pelo Palmeiras neste século.

> Em toda a história do clube, apenas Abel (2020), Humberto Cabelli (1933), Ventura Cambon (1951), Oswaldo Brandão (1972), Vanderlei Luxemburgo (1993 e 1994) e Felipão (1998) conquistaram mais de um título em competições regulares na mesma temporada.

> Apenas Abel (2020) e Vanderlei Luxemburgo (1993) levantaram mais de um troféu de campeonato na temporada de estreia.

> Campeão da Libertadores com 26 jogos, Abel só não conquistou um título mais precocemente neste século do que Vanderlei Luxemburgo, que faturou o Paulista de 2020 com 20 partidas à frente do time.

> Primeiro técnico estrangeiro a conquistar título pelo Verdão desde 1965, quando o argentino Filpo Nuñez também levantou duas taças: Torneio Rio São Paulo e Torneio Internacional IV Centenário do Rio de Janeiro.

> Primeiro português, oitavo europeu e 23º estrangeiro a assumir o comando do Maior Campeão do Brasil na história. O último treinador nascido na Europa tinha sido o italiano Caetano De Domenico, campeão paulista em 1940, enquanto o mais recente comandante de fora do país era o argentino Ricardo Gareca, em 2014.

NÚMEROS INDIVIDUAIS:



JOGOS

– Mais jogos no geral: Dudu (306); Willian (239); Felipe Melo (206); Weverton (178); Lucas Lima (171); Marcos Rocha (161); Luan (155); Gustavo Scarpa (150); Mayke (145); Victor Luis (138); Raphael Veiga (135); Gustavo Gómez (133); Zé Rafael (126); Deyverson (113); Jailson (99)

– Mais jogos na temporada 2021: Gustavo Scarpa (32); Wesley (26); Luan, Mayke, Felipe Melo e Raphael Veiga (25); Victor Luis e Danilo (24); Renan, Patrick de Paula, Zé Rafael e Rony (23); Gabriel Menino e Willian (21); Luiz Adriano (20); Weverton (19); Matías Viña e Danilo Barbosa (18); Marcos Rocha (17); Gustavo Gómez (16); Breno Lopes (15); Lucas Esteves (14); Jailson (13); Giovani (11); Deyverson (9); Gustavo Garcia, Fabinho e Lucas Lima (8); Vinicius Silvestre (7); Gabriel Silva (6)

– Mais jogos na Libertadores 2021: Luan, Danilo, Danilo Barbosa (6); Weverton, Gustavo Gómez, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Rony, Wesley e Luiz Adriano (5); Marcos Rocha, Renan, Victor Luis e Gustavo Scarpa (4); Felipe Melo, Zé Rafael e Willian (3); Mayke, Matías Viña e Gabriel Menino (2); Jailson, Lucas Esteves, Vanderlan, Lucas Lima e Giovani (1)

– Mais jogos no Brasileiro 2021: Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (11); Felipe Melo (10); Jailson, Victor Luis e Deyverson (9); Luan, Marcos Rocha, Gabriel Menino, Zé Rafael e Breno Lopes (8); Renan, Mayke, Patrick de Paula, Rony e Willian (7); Danilo, Wesley e Luiz Adriano (6); Danilo Barbosa (4); Gustavo Gómez e Matías Viña (3); Kuscevic (2); Weverton, Vinicius e Lucas Esteves (1)

GOLS

– Mais gols no geral: Dudu (70), Willian (65); Raphael Veiga (33); Luiz Adriano (30); Gustavo Scarpa (29); Deyverson (27); Rony (19); Gustavo Gómez (17); Zé Rafael (14); Lucas Lima (13); Felipe Melo (12); Gabriel Veron (11)

– Mais gols na temporada 2021: Willian (9); Raphael Veiga e Rony (8); Gustavo Scarpa (6); Breno Lopes (5); Gustavo Gómez, Danilo e Wesley (3); Matías Viña, Zé Rafael, Lucas Lima, Deyverson e Luiz Adriano (2); Renan, Lucas Esteves, Victor Luis, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Silva e Newton (1)

– Mais gols na Libertadores 2021: Rony (6); Raphael Veiga, Zé Rafael e Willian (2); Renan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Danilo, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano (1)

– Mais gols no Brasileiro 2021: Breno Lopes (4); Willian (3); Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Wesley e Deyverson (2); Gustavo Gómez, Danilo, Gabriel Menino e Luiz Adriano (1)

– Último hat-trick: Luiz Adriano (10/03/2020 – Palmeiras 3×1 Guaraní-PAR – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Libertadores)

ASSISTÊNCIAS

– Mais assistências no geral: Dudu (78); Gustavo Scarpa (32); Willian (25); Lucas Lima (22); Marcos Rocha (21); Zé Rafael (14); Gabriel Menino (12); Rony (11); Matías Viña e Raphael Veiga (11)

– Mais assistências na temporada 2021: Gustavo Scarpa (15); Raphael Veiga (4); Matías Viña e Luiz Adriano (3); Victor Luis, Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rony, Wesley e Willian (2); Renan, Danilo Barbosa, Felipe Melo, Patrick de Paula, Lucas Lima e Deyverson (1)

– Mais assistências na Libertadores 2021: Gabriel Menino, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano (2); Matías Viña, Victor Luis, Patrick de Paula, Zé Rafael, Rony e Wesley (1)

– Mais assistências no Brasileiro 2021: Gustavo Scarpa (7); Raphael Veiga (2); Matías Viña, Victor Luis, Danilo, Danilo Barbosa, Wesley, Deyverson e Luiz Adriano (1)

CAPITÃO

– Mais vezes capitão do time na temporada 2021: Felipe Melo (18); Gustavo Gómez (7); Willian (4); Weverton (3); Jailson e Luiz Adriano (2); Lucas Lima e Gustavo Scarpa (1)

– Mais vezes capitão do time na Libertadores 2021: Gustavo Gómez (4); Felipe Melo e Willian (1)

– Mais vezes capitão do time no Brasileiro 2021: Felipe Melo (7); Luiz Adriano (2); Jailson e Gustavo Gómez (1)

BOLAS PARADAS

– Último gol de falta: Gustavo Scarpa (27/06/2021 – Palmeiras 3×2 Bahia – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Brasileiro)

– Último gol de pênalti em tempo regulamentar: Raphael Veiga (11/05/2021 – Independiente del Valle-EQU 0x1 Palmeiras – Casa Blanca, em Quito-EQU, CONMEBOL Libertadores)

– Último gol de pênalti em disputa de penais: Rony (14/04/2021 – Palmeiras 1 (3)×(4) 2 Defensa y Justicia-ARG – Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF – CONMEBOL Recopa)

– Última defesa de pênalti em tempo regulamentar: Jailson (20/06/2021 – Palmeiras 2×1 América-MG – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Campeonato Brasileiro)

– Última defesa de pênalti em disputa de penais: Weverton (09/06/2021 – Palmeiras 0 (3)x(4) 1 CRB-AL – Allianz Parque, em São Paulo-SP – Copa do Brasil)

FORMAÇÕES DA PRIMEIRA LINHA DEFENSIVA:

> Luan e Gustavo Gómez: 68 jogos, com 41 vitórias, 19 empates, oito derrotas e 36 gols sofridos

> Luan, Gustavo Gómez e Renan: seis jogos, com quatro vitórias, um empate, uma derrota e três gols sofridos

> Luan e Renan: seis jogos, com três vitórias, dois empates, uma derrota e cinco gols sofridos

> Luan e Kuscevic: quatro jogos, com três vitórias, uma derrota e cinco gols sofridos

> Gustavo Gómez e Empereur: quatro jogos, com duas vitórias, duas derrotas e quatro gols sofridos

> Luan e Empereur: três jogos, com uma vitória, dois empates e três gols sofridos

> Empereur e Renan: dois jogos (ambos na temporada atual), com duas vitórias e nenhum gol sofrido

> Kuscevic e Gustavo Gómez: dois jogos, com duas vitórias e nenhum gol sofrido

> Luan, Gustavo Gómez e Empereur: dois jogos, com uma vitória, uma derrota e três gols sofridos

> Gustavo Gómez e Renan: dois jogos, com um empate, uma derrota e dois gols sofridos

> Kuscevic e Empereur: dois jogos, com um empate, uma derrota e dois gols sofridos

> Kuscevic e Renan: um jogo, com uma derrota e dois gols sofridos

> Henri e Empereur: um jogo, com uma derrota e dois gols sofridos

> Danilo Barbosa e Empereur: um jogo, com uma vitória e dois gols sofridos

> Danilo Barbosa, Kuscevic e Empereur: um jogo, com uma derrota e um gol sofrido

> Kuscevic, Renan e Vanderlan: um jogo, com um empate e nenhum gol sofrido

> Danilo Barbosa, Henri e Renan: um jogo, com uma vitória e um gol sofrido

>Mayke, Danilo Barbosa e Matías Viña: um jogo, com uma derrota e um gol sofrido

> Gustavo Garcia, Henri e Vanderlan: um jogo, com uma vitória e nenhum gol sofrido

> Mayke, Michel e Vanderlan: um jogo, com uma vitória e nenhum gol sofrido

> Mayke, Gustavo Gómez e Renan: um jogo, com uma vitória e nenhum gol sofrido

> Danilo Barbosa, Luan e Vanderlan: um jogo, com uma derrota e quatro gols sofridos

> Danilo Barbosa, Gustavo Gómez e Empereur: um jogo, com uma vitória e nenhum gol sofrido

> Renan e Felipe Melo: um jogo, com uma vitória e um gol sofrido

> Marcos Rocha, Felipe Melo e Renan: um jogo, com uma derrota e três gols sofridos

> Luan e Felipe Melo: um jogo, com uma vitória e nenhum gol sofrido

INFORMAÇÕES DO ELENCO

GOLEIROS

42. JAILSON

39 anos | 1,87m

> 99 jogos (91 como titular) pelo Palmeiras

> 13 jogos (13 como titular) na temporada 2021

> 1 jogo (1 como titular) pela Libertadores 2021

> 9 jogos (9 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 17/01/2015 – Palmeiras 3×1 Shandong Luneng-CHI – Amistoso

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

> Dez jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Além de não ter perdido na atual edição (oito vitórias e um empate), Jailson soma ainda um empate válido pelo Brasileiro de 2020.

> Segundo colocado no ranking de palmeirenses com as maiores invencibilidades no Brasileirão em todos os tempos: 27 duelos consecutivos sem perder, superando craques como Ademir da Guia e Leão, com 26, e atrás apenas de Edu Bala, com 34.

> Campeão Brasileiro de 2016 sem perder nenhuma vez em 19 partidas e ainda levando a Bola de Prata.

> Atleta há mais tempo no elenco profissional (desde 2014) e com mais títulos (Copa do Brasil de 2015 e 2020, Brasileiros de 2016 e de 2018, Paulista 2020 e Libertadores 2020).

1. VINICIUS SILVESTRE

27 anos | 1,95m

> 10 jogos (9 como titular) pelo Palmeiras

> 7 jogos (6 como titular) na temporada 2021

> Ainda não estreou pela Libertadores 2021

> 1 jogo (1 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:29/10/2016 – Santos 1×0 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo:23/06/2021 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 23/06/2021 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

> Participou de metade das partidas do time na fase de grupos do Campeonato Paulista nesta temporada: cinco como titular e uma entrando ao longo do jogo após expulsão de Weverton.

> Jogador do atual elenco com mais tempo de casa, está no clube desde 2006 e subiu para o elenco profissional no fim de 2013. Recentemente, renovou o seu contrato até o fim de 2024.

> Após ganhar experiência em empréstimos para Ponte Preta (2018) e CRB (2019), voltou ao Palmeiras na temporada 2020.

21. WEVERTON

33 anos | 1,86m

> 178 jogos (178 como titular) pelo Palmeiras

> 19 jogos (19 como titular) na temporada 2021

> 5 jogos (5 como titular) pela Libertadores 2021

> 1 jogo (1 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 11/03/2018 – Ituano 0x3 Palmeiras – Paulista

Último jogo: 09/06/2021 – Palmeiras 0x1 CRB-AL – Copa do Brasil

Último como titular: 09/06/2021 – Palmeiras 0x1 CRB-AL – Copa do Brasil

> 2º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 25, atrás apenas de Marcos (27).

> 4º jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 34, ao lado de Willian e Dudu e atrás apenas de Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).

> 3º goleiro com menor média de gols sofridos na história do Palmeiras: 0,66 gol por partida (119 vezes em 178 jogos), atrás só do paraguaio Benítez, com 0,54 (13 gols sofridos em 24 jogos em 1978), e do também paraguaio Gato Fernández, com 0,62 (22 gols em 35 jogos em 1994). São considerados somente goleiros com ao menos dez jogos disputados pelo clube.

> 10º goleiro que mais jogou pelo Palmeiras em todos os tempos – o ranking é encabeçado por Emerson Leão, com 621 jogos, seguido por Marcos (533), Valdir de Morais (480), Velloso (458), Oberdan (353), Sérgio (333), Gilmar (290), Fernando Prass (274) e Primo (185).

> 10º goleiro que mais venceu pelo Verdão em todos os tempos: 98 triunfos – o ranking é encabeçado por Emerson Leão, com 328 vitórias, seguido por Valdir de Morais (291), Marcos (257), Velloso (247), Oberdan (214), Sérgio (165), Fernando Prass (151), Primo (134) e Gilmar (112).

> 8º goleiro que mais jogou no Estádio Palestra Italia/Allianz Parque: 73 partidas – o ranking é encabeçado por Marcos, com 212 jogos, seguido por Velloso (154), Emerson Leão (137), Sérgio (131), Primo (90), Fernando Prass (86) e Jurandyr (74).

> 3º colocado no ranking de mais jogos sem sofrer gol neste século: 90, atrás apenas de Fernando Prass (101) e Marcos (107).

> Recordista do século de jogos sem sofrer gol na mesma temporada: 35 em 2020.

> Primeiro goleiro desde Velloso (entre 1995 e 1997) a fechar três temporadas seguidas sem sofrer gols por 20 jogos ou mais: 21 em 2018, 26 em 2019 e 35 em 2020.

> 2º goleiro com maior sequência de jogos sem sofrer gol na história do clube: nove em 2018, atrás apenas de Zetti, com 12 jogos em 1987.

> Atleta com mais jogos (70) e minutos (6362) em campo na temporada 2020. Atuou em todas as partidas do título da Libertadores.

> Eleito para as seleções da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2020, além de conquistar sua segunda Bola de Prata (venceu também em 2018).

ZAGUEIROS

4. BENJAMÍN KUSCEVIC

25 anos | 1,85m



> 16 jogos (12 como titular) pelo Palmeiras

> 4 jogos (4 como titular) na temporada 2021

> Ainda não estreou pela Libertadores 2021

> 2 jogos (2 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 05/12/2020 – Santos 2×2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

> Após ficar 24 jogos longe dos gramados por conta de uma lesão na coxa direita, o zagueiro voltou a atuar na vitória por 3 a 2 contra o Bahia, pela 7ª rodada do Brasileiro. O defensor iniciou o duelo como titular.

> Em dezembro de 2020, na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, formou com Gómez a primeira dupla de zaga estrangeira da história do Allianz Parque – a última havia sido formada pelo argentino Tobio e pelo uruguaio Victorino, em setembro de 2014, no Pacaembu.

15. GUSTAVO GÓMEZ

28 anos | 1,85m

> 133 jogos (130 como titular), 17 gols e 1 assistência pelo Palmeiras

> 16 jogos (16 como titular) e 3 gols na temporada 2021

> 5 jogos (5 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 3 jogos (3 como titular) e 1 gol pelo Brasileiro 2021

Estreia: 12/08/2018 – Palmeiras 1×0 Vasco – Brasileiro

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

> Jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 22, ao lado de Felipe Melo e Willian – todos atrás dos goleiros Weverton (24) e Marcos (27).

> 6º estrangeiro que mais atuou pelo Palmeiras em todos os tempos, com 133 – o ranking é encabeçado pelo paraguaio Arce e pelo chileno Valdivia, ambos com 241 jogos, seguidos pelo colombiano Muñoz (140), pelo uruguaio Villadoniga (138) e pelo português Arouca (também com 138).

> 7º colocado na lista dos maiores zagueiros artilheiros da história do clube com 17 gols – o ranking é encabeçado por Luis Pereira, com 36, seguido por Loschiavo (33), Vágner Bacharel (22), Cleber (21), Bianco Gambini (20) e Daniel (18).

> 5º colocado na lista de estrangeiros com mais gols pelo Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileirão: sete gols, ao lado do atacante argentino Gioino – completam a lista o também argentino Cristaldo (nove), o colombiano Borja (dez), mais um argentino, Barcos (14), e o chileno Valdivia (15).

> Autor do gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil 2020, foi um dos três palmeirenses a balançar as redes em todas as competições regulares da temporada passada – os outros foram Raphael Veiga e Luiz Adriano.

> Nunca passou uma temporada sem fazer gol desde que chegou ao Palmeiras: balançou as redes uma vez em 2021, seis vezes em 2020, cinco em 2019 e três em 2018.

> Jogador de linha com mais minutos em campo na temporada de 2020 (4832) e único jogador de linha presente em todos os jogos da Libertadores 2020.

> Segundo que mais vestiu a braçadeira de capitão na temporada 2020: 20 vezes (incluindo a final da Libertadores), atrás só de Felipe Melo, com 36.

> Vencedor das Bolas de Prata de 2019 e 2020 e eleito para a seleção ideal da Libertadores 2020.

> Em 2019, Luan e Gómez atingiram a expressiva marca de 1081 minutos consecutivos sem sofrer gols (sem considerar os acréscimos), segunda maior sequência de uma dupla de zagueiros na história do Palmeiras – o recorde ainda pertence a Marcio e Vágner Bacharel, que, em 1987, ficaram sem levar gols por 1148 minutos. Um ano antes, durante a campanha do decacampeonato brasileiro de 2018, eles já haviam contribuído para estabelecer o recorde palmeirense de menos gols sofridos na história do Brasileirão de pontos corridos: apenas 26 tentos (a marca anterior era de 32, na caminhada do título de 2016).

13. LUAN

27 anos | 1,89m

> 155 jogos (135 como titular), 5 gols e 1 assistência pelo Palmeiras

> 25 jogos (22 como titular) na temporada 2021

> 6 jogos (5 como titular) pela Libertadores 2021

> 8 jogos (8 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:18/06/2017 – Bahia 2×4 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo:07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último como titular: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último gol: 27/01/2019 – São Caetano 0×2 Palmeiras – Paulista

> 2º jogador de linha com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.681, atrás apenas do goleiro Weverton, com 2.942, e de Gustavo Scarpa, com 3.039 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 5º colocado em desarmes nesta temporada: 33, atrás apenas de Zé Rafael, com 35, Marcos Rocha, com 38, Felipe Melo, com 39, e Renan, com 46.

> Vice-líder em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 51, atrás apenas de Renan, com 56.

> Titular em cinco das oito partidas que disputou na Libertadores 2020, inclusive na final diante do Santos.

> Em 2019, Luan e Gómez atingiram a expressiva marca de 1081 minutos consecutivos sem sofrer gols (sem considerar os acréscimos), segunda maior sequência de uma dupla de zagueiros na história do Palmeiras – o recorde ainda pertence a Marcio e Vágner Bacharel, que, em 1987, ficaram sem levar gols por 1148 minutos. Um ano antes, durante a campanha do decacampeonato brasileiro de 2018, eles já haviam contribuído para estabelecer o recorde palmeirense de menos gols sofridos na história do Brasileirão de pontos corridos: apenas 26 tentos (a marca anterior era de 32, na caminhada do título de 2016).

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras defendendo o clube do início ao fim das competições – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Felipe Melo, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

33. PEDRÃO

24 anos | 1,93m

> 2 jogos (0 como titular) pelo Palmeiras

> Ainda não jogou pela temporada 2021

Estreia: 30/06/2018 – Deportivo Árabe Unido-Panamá 0x2 Palmeiras – Amistoso

Último jogo: 18/01/2020 – New York City-EUA 1×2 Palmeiras – Florida Cup

> Formado pelo Água Santa (Diadema-SP), clube pelo qual virou profissional precocemente, Pedrão chegou ao Palmeiras em 2017 para atuar na equipe Sub-20. O zagueiro seguiu em destaque durante toda a temporada e chegou a treinar no time de cima ao mesmo tempo que atuava em sua categoria (pela qual, inclusive, sagrou-se campeão paulista).

> Em 2018, o Verdão optou pela compra do defensor, cujas principais características são a versatilidade, a velocidade e o desarme. Depois de passar o ano de 2019 emprestado ao América-MG, clube no qual disputou a Série B, o jogador voltou a integrar o elenco no início de 2020. Depois de participar da pré-temporada alviverde nos Estados Unidos, Pedrão foi cedido por empréstimo ao Athletico-PR (de fevereiro a agosto) e ao Nacional-POR, onde se firmou como titular e disputou 30 partidas pela Primeira Liga.

4. RENAN

19 anos | 1,84m



> 34 jogos (31 como titular), 1 assistência e 1 gol pelo Palmeiras

> 23 jogos (21 como titular), 1 assistência e 1 gol na temporada 2021

> 4 jogos (3 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 7 jogos (7 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:14/10/2020 – Palmeiras 1×3 Coritiba – Brasileiro

Último jogo:04/07/2021 – Sport 0x1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 04/07/2021 – Sport 0x1 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 21/04/2021 – Universitario-PER 0x0 Palmeiras – Libertadores

> 2º jogador com mais minutos em campo pelo clube na temporada: 2.026, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 2.287.

> Cria da Academia com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.499, seguido por Danilo, com 2.207 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> Líder em desarmes na temporada: 46, à frente de Felipe Melo, com 39.

> Líder em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 56, seguido por Luan, com 51.

> 3º palmeirense mais jovem a fazer gol na história da Libertadores: contra o Universitario-PER, pela fase de grupos de 2021 (seu primeiro como profissional), aos 18 anos, 11 meses e 2 dias – o recorde é de Gabriel Veron, que com 18 anos, um mês e 19 dias deixou sua marca contra o Tigre-ARG, em 2020, enquanto Gabriel Jesus é o segundo com o gol aos 18 anos, 10 meses e 13 dias contra o River Plate-URU, em 2016.

> Chegou ao Verdão em 2015, aos 13 anos de idade, e desde o início de 2019 começou a jogar também como lateral-esquerdo pelo Sub-17. Na base, conquistou importantes troféus, entre eles o bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-17 pelo Palmeiras, em 2018 e 2019, e a Copa do Mundo Sub-17 em 2019 pelo Brasil.

> Em 2020, sua temporada de transição ao time principal, teve participação direta no título da Libertadores, com um jogo disputado, e da Copa do Brasil, com duas partidas. Efetivado no plantel profissional em 2021, foi eleito a revelação do Campeonato Paulista.

LATERAIS

2. MARCOS ROCHA

32 anos | 1,76m

> 161 jogos (152 como titular), 6 gols e 21 assistências pelo Palmeiras

> 17 jogos (14 como titular) na temporada 2021

> 4 jogos (4 como titular) pela Libertadores 2021

> 8 jogos (7 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 18/01/2018 – Grêmio Novorizontino 0x3 Palmeiras – Paulista

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 29/07/2020 – Palmeiras 2×0 Santo André – Paulista

> O camisa 2 é o 6º atleta do atual elenco com mais duelos pelo clube, com 161, atrás apenas de Lucas Lima (171), Weverton (178), Felipe Melo (206), Willian (239) e Dudu (306).

> 3º colocado em assistências na história do Allianz Parque: 13, atrás só de Gustavo Scarpa (18) e Dudu (35).

> 5º colocado em assistências do atual elenco: 21, atrás de Lucas Lima (22), Willian (25), Gustavo Scarpa (32) e Dudu (78).

> 3º colocado em passes para finalizações na temporada 2020: 69, atrás de Gabriel Menino (73) e Lucas Lima (81).

> Líder em desarmes na temporada 2020: 130, seguido de Zé Rafael e Viña (ambos com 114). Em 2019, fechou o Campeonato Brasileiro como o atleta com mais desarmes, com 103, à frente de Gregore, do Bahia, com 102.

> Um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Matías Viña, Zé Rafael e Luiz Adriano.

> Em toda a história da Libertadores, desde 1960, Marcos Rocha é o jogador brasileiro que mais disputou o torneio em sequência, com nove participações consecutivas entre 2013 (quando atuava pelo Atlético-MG) e 2021. No geral de participações, o camisa 2 do Verdão fica atrás apenas de Danilo (Corinthians e São Paulo) e Jean (Palmeiras, Fluminense e São Paulo), ambos com 10.

12. MAYKE

28 anos | 1,79m



> 145 jogos (108 como titular), 2 gols e 8 assistências pelo Palmeiras

> 25 jogos (16 como titular) na temporada 2021

> 2 jogos (0 como titular) pela Libertadores 2021

> 7 jogos (3 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 27/05/2017 – São Paulo 2×0 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 23/06/2021 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 30/05/2019 – Palmeiras 2×0 Sampaio Corrêa – Copa do Brasil

> 5º colocado em ações defensivas nesta temporada (desarmes + interceptações): 42, ao lado de Danilo e Marcos Rocha e atrás apenas de Felipe Melo, com 48, Luan, com 51, e Renan, com 56.

> Polivalente, atuou como zagueiro nas primeiras partidas do Campeonato Paulista. Na temporada 2020, jogou algumas vezes como lateral-esquerdo (sendo titular no jogo de ida contra o Delfin-EQU, pelas oitavas da Libertadores) e como atacante pelo lado direito (inclusive nas duas partidas finais da Copa do Brasil, entrando no segundo tempo).

> Bola de Prata 2018: esteve presente em 20 jogos na campanha do decacampeonato brasileiro, sendo 14 como titular.

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, o lateral Marcos Rocha, os meio-campistas Felipe Melo, Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

6. LUCAS ESTEVES

21 anos | 1,71m

> 27 jogos (14 como titular) e 1 gol pelo Palmeiras

> 14 jogos (7 como titular) e 1 gol na temporada 2021

> 1 jogo (0 como titular) pela Libertadores 2021

> 1 jogo (0 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 20/03/2019 – Palmeiras 1×0 Ponte Preta – Paulista

Último jogo: 06/06/2021 – Palmeiras 3×1 Chapecoense – Brasileiro

Último como titular: 29/04/2021 – Palmeiras 0x1 Internacional de Limeira – Paulista

Último gol: 06/05/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Paulista

> Marcou o seu primeiro gol pela equipe principal do Palmeiras no clássico contra o Santos, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O camisa 6 fez o terceiro e decisivo tento da vitória palestrina por 3 a 2.

> Foi chamado pela comissão técnica da Seleção Brasileira Principal para integrar os treinamentos da equipe canarinho durante a disputa da Copa América, disputada no Brasil.



> No Palmeiras desde 2014, quando passou a integrar o elenco Sub-15, treinou com elenco Profissional em boa parte de 2019 e subiu definitivamente em 2020. Na base, conquistou quatro taças nacionais, inclusive uma, a Copa do Brasil Sub-17 de 2017, convertendo a última cobrança de pênalti na decisão da diante do Corinthians, no Pacaembu.

17. MATÍAS VIÑA

23 anos | 1,80m

> 68 jogos (65 como titular), 5 gols e 11 assistências pelo Palmeiras

> 18 jogos (16 como titular), 2 gols e 3 assistências na temporada 2021

> 2 jogos (2 como titular), 1 gol e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 3 jogos (3 como titular) e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia: 16/02/2020 – Palmeiras 3×1 Mirassol – Paulista

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 27/05/2021 – Palmeiras 6×0 Universitario-PER – Libertadores

> 3º colocado em assistências nesta temporada: três, ao lado de Luiz Adriano e atrás apenas de Raphael Veiga, com quatro, e Gustavo Scarpa, com 15.

> 6º colocado em participação em gol na temporada, com cinco (dois gols e três assistências), ao lado de Danilo, Breno Lopes e Wesley e atrás apenas de Luiz Adriano, com seis, Rony, com dez, Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> Vice-líder em desarmes na temporada 2020: 114, ao lado de Zé Rafael e atrás apenas de Marcos Rocha, com 130.

> 3º colocado em assistências na temporada 2020: oito, ao lado de Gustavo Scarpa e atrás apenas de Rony (nove) e Gabriel Menino (dez)

> Jogador de linha com mais minutos em campo na Libertadores 2020 (1132), foi eleito pela CONMEBOL para a seleção da competição.



> Um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Zé Rafael e Luiz Adriano.

> 20º uruguaio da história do Palmeiras e quarto que mais atuou, atrás apenas de Héctor Silva (80), Villadoniga (138) e Diogo (146).

26. VICTOR LUIS

27 anos | 1,79m

> 138 jogos (113 como titular), 4 gols e 4 assistências pelo Palmeiras

> 23 jogos (16 como titular), 1 gol e 2 assistências na temporada 2021

> 4 jogos (4 como titular) e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 9 jogos (7 como titular) e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia:09/03/2014 – Paulista 1×3 Palmeiras – Paulista

Último jogo:04/07/2021 – Sport 0x1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 16/05/2021 – Corinthians 0x2 Palmeiras – Paulista

> Foi titular em todas as 12 partidas de Libertadores que disputou pelo Palmeiras (quatro em 2018, quatro em 2019 e quatro em 2021) e tem 100% de aproveitamento, com 12 vitórias e apenas cinco gols sofridos. Na vitória por 5 a 0 contra o Independiente del Valle-EQU, no Allianz Parque, deu assistência para Rony anotar um dos gols da partida.

> Na campanha do decacampeonato brasileiro, entrou em campo 22 vezes e marcou um gol, o da vitória sobre o Santos por 3 a 2 na reta final da competição.

> Torcedor do Palmeiras desde a infância, começou no Sub-11 do clube em 2006, subiu em 2014, foi emprestado nos anos seguintes para o Ceará e o Botafogo para adquirir experiência e retornou em 2018.

> Na campanha do decacampeonato brasileiro, entrou em campo 22 vezes e marcou um gol, o da vitória sobre o Santos por 3 a 2 na reta final da competição.

> Emprestado ao Botafogo novamente em 2020, iniciou em 2021 mais uma temporada com a camisa alviverde.

MEIO-CAMPISTAS

28. DANILO

20 anos | 1,77m



> 60 jogos (36 como titular), 4 gols e 4 assistências pelo Palmeiras

> 24 jogos (17 como titular), 3 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 6 jogos (5 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 6 jogos (5 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia:06/09/2020 – Red Bull Bragantino 1×2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo:10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

> 2ª Cria da Academia com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.207, atrás apenas de Renan, com 2.499 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 6º colocado em desarmes nesta temporada: 30, atrás apenas de Luan, com 33, Zé Rafael, com 35, Marcos Rocha, com 38, Felipe Melo, com 39, e Renan, com 46.

> 6º colocado em participação em gol na temporada, com cinco (três gols e duas assistências), ao lado de Matías Viña, Breno Lopes e Wesley e atrás apenas de Luiz Adriano, com seis, Rony, com dez, Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> 4º palmeirense mais jovem a fazer gol na história da Libertadores: contra o Delfín-EQU, em 2020, aos 19 anos, 7 meses e 13 dias – o recorde é de Gabriel Veron, que com 18 anos, um mês e 19 dias deixou sua marca contra o Tigre-ARG, também em 2020, enquanto Gabriel Jesus é o segundo com o gol aos 18 anos, 10 meses e 13 dias contra o River Plate-URU, em 2016, e Renan o terceiro ao marcar contra o Universitario-PER, pela fase de grupos de 2021, aos 18 anos, 11 meses e 2 dias.

> Chegou ao Palmeiras em 2018, foi titular na Copa São Paulo de 2020 e, no início do segundo semestre daquele ano, chamou a atenção da comissão técnica durante os treinos do Sub-20 na Academia de Futebol. Promovido ao Profissional desde então, foi titular na final da Libertadores.



18. DANILO BARBOSA

25 anos | 1,83m

> 18 jogos (10 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Palmeiras

> 18 jogos (10 como titular), 1 gol e 1 assistência na temporada 2021

> 6 jogos (2 como titular) e 1 gol pela Libertadores 2021

> 4 jogos (2 como titular) e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia: 16/04/2021 – Palmeiras 0x1 São Paulo – Paulista

Último jogo: 04/07/2021 – Sport 0x1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 27/06/2021 – Palmeiras 3×2 Bahia – Brasileiro

Último gol: 27/04/2021 – Palmeiras 5×0 Independiente del Valle-EQU – Libertadores

> Contratação do Verdão para a temporada 2021, também pode atuar como zagueiro, função que desempenhou em seis das nove partidas em que iniciou como titular: São Paulo, Guarani, Inter de Limeira e Santos, pelo Paulista, e Defensa y Justicia-ARG e Universitario-PER, pela Libertadores.

> Revelado pelo Vasco, transferiu-se para a Europa aos 18 anos e foi comandado por Abel Ferreira no Sporting Braga-POR na temporada 2017-18, quando atuou em 46 partidas e anotou quatro gols. Em seguida, foi adquirido pelo Nice-FRA antes de chegar ao Maior Campeão do Brasil.

> Convocado em todas as categorias de base da Seleção Brasileira, foi campeão sul-americano Sub-15 em 2011 e vice-campeão mundial Sub-20 em 2015 (sendo capitão e eleito o segundo melhor jogador do torneio).

30. FELIPE MELO

38 anos | 1,84m

> 206 jogos (189 como titular), 12 gols e 7 assistências pelo Palmeiras

> 25 jogos (19 como titular) e 1 assistência na temporada 2021

> 3 jogos (0 como titular) pela Libertadores 2021

> 10 jogos (7 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 21/01/2017 – Chapecoense 1×1 Palmeiras – Amistoso

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 29/07/2020 – Palmeiras 2×0 Santo André – Paulista

> 3º jogador do elenco em jogos, atrás só de Willian (239) e Dudu (306), e 3º em vitórias (125), também só atrás de Willian (130) e Dudu (175).

> 5º colocado na lista dos jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras neste século: 125, atrás apenas de Willian (130), Fernando Prass (151), Dudu (175) e Marcos (182).

> Jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 22, ao lado de Gustavo Gómez e Willian – todos atrás dos goleiros Weverton (24) e Marcos (27).

> 7º colocado na lista dos jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 30, ao lado de César Sampaio e atrás de Willian, Weverton e Dudu (34), Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).

> 3º colocado na lista dos que mais atuaram no Allianz Parque: 91 jogos, atrás apenas de Willian (100) e Dudu (128).

> Vice-líder em desarmes nesta temporada: 39, atrás apenas de Renan, com 46.

> 3º colocado em ações defensivas (desarmes + interceptações) nesta temporada: 48, atrás apenas de Luan, com 51, e Renan, com 56.

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

25. GABRIEL MENINO

20 anos | 1,76m



> 82 jogos (62 como titular), 5 gols e 12 assistências pelo Palmeiras

> 21 jogos (12 como titular), 1 gol e 2 assistências na temporada de 2021

> 2 jogos (1 como titular) e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 8 jogos (4 como titular) e 1 gol pelo Brasileiro 2021

Estreia: 15/01/2020 – Palmeiras 0x0 Atlético Nacional de Medellín-COL – Florida Cup

Último jogo: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último como titular: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último gol: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

> 11º colocado em participação em gol na temporada, com três (um gol e duas assistências), ao lado de Gustavo Gómez, Victor Luis, Lucas Lima e Deyverson e atrás apenas de Zé Rafael, com quatro, Matías Viña, Danilo, Breno Lopes e Wesley, com cinco, Luiz Adriano, com seis, Rony, com dez, Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> Cria da Academia que mais entrou em campo na temporada 2020: 61 jogos, seguido por Patrick de Paula (52).

> Líder em assistências na temporada 2020: dez, seguido por Rony (nove).

> Na temporada 2020, foi ainda vice-líder em assistências para finalização, vice-líder em interceptações de jogadas do adversário, terceiro em dribles e quarto em desarmes.

> Polivalente, atua como lateral-direito (posição na qual foi convocado duas vezes para a Seleção Brasileira) e na linha ofensiva pelo lado direito (como no caso da final da Libertadores 2020).

> 5º palmeirense mais jovem a fazer gol na história da Libertadores: contra o Bolívar-BOL, pela fase de grupos de 2020, aos 19 anos, 11 meses e 16 dias – o recorde é de Gabriel Veron, que com 18 anos, um mês e 19 dias deixou sua marca contra o Tigre-ARG, também em 2020, enquanto Gabriel Jesus é o segundo com o gol aos 18 anos, 10 meses e 13 dias contra o River Plate-URU, em 2016, Renan é o terceiro com o tento anotado aos 18 anos, 11 meses e 2 dias contra o Universitario-PER, em 2021, e Danilo é o quarto ao marcar contra o Delfín-EQU, em 2020, aos 19 anos, 7 meses e 13 dias.

> Eleito para a seleção ideal da Libertadores 2020 pela CONMEBOL.

> No clube desde 2017, faturou o Campeonato Brasileiro Sub-20 (2018), a Copa do Brasil Sub-17 (2017) e três títulos paulistas seguidos (2018 e 2019 pelo Sub-20 e 2020 pelo profissional) no clube.

14. GUSTAVO SCARPA

27 anos | 1,76m



> 150 jogos (88 como titular), 29 gols e 32 assistências pelo Palmeiras

> 32 jogos (24 como titular), 6 gols e 15 assistências na temporada 2021

> 4 jogos (2 como titular), 1 gol e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 11 jogos (10 como titular), 2 gols e 7 assistências pelo Brasileiro 2021

Estreia: 29/10/2020 – Red Bull Bragantino 1×3 Palmeiras – Copa do Brasil

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 04/07/2021 – Sport 0x1 Palmeiras – Brasileiro

> Líder do Campeonato Brasileiro 2021 em finalizações: 41, seguido por Marinho, do Santos, com 37.

> Líder do Campeonato Brasileiro 2021 em assistências: seis no total, seguido por Hulk, do Atlético-MG, com cinco.

> Líder do Campeonato Brasileiro 2021 em cruzamentos certos: 29, seguido por Artur, do Red Bull Bragantino, com 21.

> Jogador com mais partidas pelo clube em 2021: 47 no total, seguido por Raphael Veiga, com 40 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> Jogador com mais partidas pelo clube na temporada: 32, seguido por Wesley, com 26.

> Jogador com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 3.039, seguido pelo goleiro Weverton, com 2.942, e por Luan, com 2.681 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> Jogador do elenco com mais minutos em campo pelo clube nesta temporada: 2.287, seguido por Renan, com 2.026.

> 2º maior garçom do elenco no geral: 32 assistências, atrás de Dudu, com 78.

> Vice-líder em assistências na história do Allianz Parque: 18, atrás só de Dudu (35).

> Líder em assistências nesta temporada, com 15, foi o vice-líder no quesito em 2019 (sete) e o terceiro em 2020 (oito).

> 5º maior artilheiro do elenco: 29 gols, atrás só de Luiz Adriano (30), Raphael Veiga (33), Willian (65) e Dudu (70) – em 2019, foi o goleador do time, ao lado de Dudu, com 13. Se marcar mais um gol, Scarpa entrará para o top 100 de maiores goleadores da história do Palmeiras – atualmente, Marcinho, Osmar e Luiz Adriano ocupam a 99ª posição no ranking, com 30 bolas na rede.

> Líder em participação em gol na temporada, com 21 (seis gols e 15 assistências), seguido por Raphael Veiga, com 12, Willian, com 11, e Rony, com dez.

> Líder em assistências para finalização nesta temporada: 60, seguido por Raphael Veiga, com 29.

> Líder em finalizações certas nesta temporada: 28, ao lado de Raphael Veiga.

> 3º colocado em dribles nesta temporada: 23, atrás apenas de Wesley, com 30, e Raphael Veiga, com 31.

> Marcou mais um gol de falta com a camisa do Palmeiras na vitória por 3 a 2 contra o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O último tento de falta do Verdão havia sido anotado justamente pelo camisa 14, no triunfo por 2 a 1 contra o Defensa y Justicia-ARG, na Argentina, pela CONMEBOL Recopa.

> Polivalente, revezou-se em diversas posições durante a temporada passada: meia-armador, lateral-esquerdo e atacante pelos dois lados.

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Felipe Melo, Lucas Lima e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

20. LUCAS LIMA

30 anos | 1,75m

> 171 jogos (117 como titular), 13 gols e 22 assistências pelo Palmeiras

> 8 jogos (5 como titular), 2 gols e 1 assistência na temporada 2021

> 1 jogo (1 como titular) pela Libertadores 2021

> Ainda não estreou pelo Brasileiro 2021

Estreia: 18/01/2018 – Palmeiras 3×1 Santo André – Paulista

Último jogo: 09/06/2021 – Palmeiras 0x1 CRB-AL – Copa do Brasil

Último como titular: 03/06/2021 – CRB-AL 0x1 Palmeiras – Copa do Brasil

Último gol: 11/03/2021 – Palmeiras 3×0 São Caetano – Paulista

> 4º maior garçom do elenco (22 assistências, contra 25 de Willian, 32 de Gustavo Scarpa e 78 de Dudu) e 5º com mais jogos (atrás só de Weverton, Felipe Melo, Willian e Dudu).

> 5º colocado na lista dos maiores garçons do Allianz Parque: 11 assistências, atrás de Willian (12), Marcos Rocha (13), Gustavo Scarpa (18) e Dudu (35).

> Autor do primeiro gol do Verdão na temporada 2021, no clássico com o Corinthians em Itaquera, foi também o autor do primeiro gol do time na temporada 2020, contra o New York City-EUA, pela Florida Cup, da qual o Verdão se sagrou campeão.

> Líder em assistências para finalização na temporada 2020: 81, seguido por Gabriel Menino (73).

> Um dos 14 jogadores da história que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras – os outros são os goleiros Weverton, Jailson, Marcos e Velloso, os zagueiros Luan, Gómez e Cleber, os laterais Marcos Rocha e Mayke, os meio-campistas Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Zinho e o atacante Willian. O zagueiro Victor Hugo e o atacante Dudu também se sagraram campeões das quatro competições, mas não disputaram o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.

MATHEUS FERNANDES

23 anos | 1,83m

> 12 jogos (6 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Palmeiras

> Ainda não jogou pela temporada 2021

Estreia: 01/05/2019 – Cruzeiro 0x2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 08/12/2019 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último como titular: 08/12/2019 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 01/12/2019 – Palmeiras 1×3 Flamengo – Brasileiro

> Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes chegou ao Palmeiras em 2019 após boa passagem pelo time carioca. No início de 2020, o jogador foi negociado com o Barcelona-ESP, e, em seguida, foi emprestado ao Real Valladolid-ESP. Após rescindir o seu contrato com o clube catalão em junho deste ano, o atleta acertou o seu retorno ao Verdão.

5. PATRICK DE PAULA

21 anos | 1,80m



> 75 jogos (51 como titular), 6 gols e 3 assistências pelo Palmeiras

> 23 jogos (14 como titular), 1 gol e 1 assistência na temporada 2021

> 5 jogos (4 como titular), 1 gol e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 7 jogos (3 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:15/01/2020 – Palmeiras 0x0 Atlético Nacional de Medellín-COL – Florida Cup

Último jogo:10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 20/06/2021 – Palmeiras 2×1 América-MG – Brasileiro

Último gol: 27/04/2021 – Palmeiras 5×0 Independiente del Valle-EQU – Libertadores

> 3ª Cria da Academia com mais minutos em campo pelo clube em 2021: 2.118, atrás apenas de Danilo, com 2.207, e Renan, com 2.499 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 4º jogador com mais partidas pelo clube em 2021: 36, ao lado de Rony e atrás apenas de Mayke, com 37, Raphael Veiga, com 40, e Gustavo Scarpa, com 47 – este dado contabiliza também os duelos da temporada 2020 realizados entre janeiro e março deste ano.

> 3º colocado em interceptação de jogadas adversárias e quinto em desarmes na temporada 2020.

> Jogador de linha com mais tempo em campo no Brasileirão 2020: 1897 minutos, seguido de Gabriel Menino (1937).

> Captado para a base do Palmeiras em 2017, foi campeão brasileiro Sub-20 em 2018, faturou a Copa do Brasil Sub-20 em 2019 e, assim como Gabriel Veron, Gabriel Silva e Wesley, enfileirou quatro títulos paulistas seguidos pelo clube: 2017, 2018 e 2019 pelo Sub-20 e 2020 pelo Profissional.

> Responsável pela quinta e decisiva cobrança do Verdão na disputa de pênaltis na final do Paulista 2020 contra o rival Corinthians.

23. RAPHAEL VEIGA

26 anos | 1,78m



> 135 jogos (84 como titular), 33 gols e 11 assistências pelo Palmeiras

> 25 jogos (21 como titular), 8 gols e 4 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (4 como titular), 2 gols e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 11 jogos (10 como titular), 3 gols e 2 assistências pelo Brasileiro 2021

Estreia:21/01/2017 – Chapecoense 2×2 Palmeiras – Amistoso

Último jogo:10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

> Vice-artilheiro do time nesta temporada com oito bolas na rede, ao lado de Rony e atrás apenas de Willian, com nove.

> 2º colocado em participação em gol nesta temporada, com 12 (oito gols e quatro assistências), atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 21.

> 3º maior artilheiro do elenco no geral: 33 gols, atrás apenas de Willian (65) e Dudu (70).

> 4º maior artilheiro do Allianz Parque: 18 gols, atrás apenas de Borja (19), Willian (26) e Dudu (33).

> 87º maior artilheiro da história do Palmeiras: 33 gols, ao lado de Loschiavo e logo atrás de Ênio Andrade, Luís Pereira, Miguel Borja e Cardoso, com 36.

> 10º maior artilheiro do Palmeiras neste século: 33 gols, logo atrás de Edmundo, com 35.

> Jamais perdeu pênalti, seja no tempo regulamentar ou em disputas eliminatórias, pelo Palmeiras. Foram 11 oportunidades, sendo nove durante os 90 minutos de jogo e duas em decisões por penalidades máximas. A última cobrança convertida aconteceu na vitória por 1 a 0 contra o Independiente del Valle-EQU, pela Libertadores.

> Líder em dribles nesta temporada: 31, seguido por Wesley, com 30.

> Líder em finalizações certas a gol nesta temporada: 28 chutes no alvo, ao lado de Gustavo Scarpa.

> Vice-líder em assistências para finalização nesta temporada: 29, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 60.

> Vice-artilheiro do Palmeiras na temporada 2020: 18 gols, ao lado de Willian e atrás apenas de Luiz Adriano (20).

> Titular nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, foi um dos três palmeirenses a fazer gols em todas as competições regulares disputadas em 2020, ao lado de Luiz Adriano e Gustavo Gómez.

> Artilheiro do time no Brasileirão 2020: 11 gols, seguido por Luiz Adriano (10).

> Artilheiro (quatro gols) e o garçom (duas assistências, uma em cada partida das finais) do Palmeiras na Copa do Brasil 2020. Eleito pela CBF o craque da competição.

> Único jogador presente em todas as partidas do time na Copa do Brasil 2020.

8. ZÉ RAFAEL

27 anos | 1,75m

> 126 jogos (93 como titular), 14 gols e 14 assistências pelo Palmeiras

> 23 jogos (14 como titular), 2 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 3 jogos (2 como titular), 2 gols e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 8 jogos (5 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 23/01/2019 – Palmeiras 1×0 Botafogo-SP – Paulista

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 27/05/2021 – Palmeiras 6×0 Universitario-PER – Libertadores

> 10º colocado em participação em gol na temporada, com quatro (dois gols e duas assistências), atrás apenas de Matías Viña, Danilo, Breno Lopes e Wesley, com cinco, Luiz Adriano, com seis, Rony, com dez, Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> 6º colocado na lista de maiores garçons do elenco no geral: 14 assistências, atrás apenas de Marcos Rocha (21), Lucas Lima (22), Willian (25), Gustavo Scarpa (32) e Dudu (78) – no Brasileirão 2019, foi o vice-líder do time com cinco passes a gol, atrás apenas de Dudu, com 11.

> 5º colocado na lista de maiores garçons da temporada 2020: sete assistências, ao lado de Willian e atrás apenas de Matías Viña e Gustavo Scarpa (ambos com oito), Rony (nove) e Gabriel Menino (dez).

> Garçom do time na Copa do Brasil 2020: duas assistências, ao lado de Raphael Veiga.

> Líder em dribles na temporada 2020: 43 fintas completas, seguido por Rony (33).

> Vice-líder em desarmes na temporada 2020: 114 roubos de bola, ao lado de Matías Viña e atrás apenas de Marcos Rocha (130).

> Um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Matías Viña e Luiz Adriano.

ATACANTES

19. BRENO LOPES

25 anos | 1,78m



> 38 jogos (19 como titular) e 8 gols pelo Palmeiras

> 15 jogos (10 como titular) e 5 gols na temporada 2021

> Ainda não estreou pela Libertadores 2021

> 8 jogos (4 como titular) e 4 gols pelo Brasileiro 2021

Estreia: 14/11/2020 – Palmeiras 2×0 Fluminense – Brasileiro

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

> 6º colocado em participação em gol na temporada, com cinco (cinco gols), ao lado de Matías Viña, Danilo e Wesley e atrás apenas de Luiz Adriano, com seis, Rony, com dez, Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> Contratado no segundo semestre de 2020, foi o autor do gol do título da Libertadores com apenas 17 partidas disputadas pelo Verdão. Na final, entrou aos 39 min do segundo tempo e fez o gol pouco antes dos 54 min.

> Fechou o Brasileirão 2020 como palmeirense com mais partidas em sequência: 17 (da 23ª rodada até a 38ª).

9. DEYVERSON

30 anos | 1,87m

> 113 jogos (67 como titular), 27 gols e 8 assistências pelo Palmeiras

> 9 jogos (6 como titular), 2 gols e 1 assistência na temporada 2021

> 9 jogos (6 como titular), 2 gols e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia: 23/07/2017 – Sport 0×2 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último jogo como titular: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último gol: 30/06/2021 – Internacional 1×2 Palmeiras – Brasileiro

> 6º maior artilheiro do elenco: 27 gols, atrás só de Gustavo Scarpa (29), Luiz Adriano (30), Raphael Veiga (33), Willian (65) e Dudu (70).

> 3º maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileiro: 23 gols, atrás apenas de Willian (31) e Dudu (41).

> Dono de uma personalidade única e bastante irreverente, Deyverson foi contratado pelo Palmeiras em 2017 após passagens por times de Portugal, Alemanha e Espanha e com a fama de ter balançado as redes do Real Madrid e do Barcelona pelo Alavés-ESP.

> Em 2018, o jogador foi um dos destaques do Verdão na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro, inclusive anotando o gol do título no triunfo por 1 a 0 diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro-RJ. Marcou também contra o Corinthians e o São Paulo, ajudando o Alviverde a quebrar um tabu de mais de 16 anos sem vitória contra o rival tricolor no estádio do Morumbi.

4+3. DUDU

29 anos | 1,66m

> 306 jogos (284 como titular), 70 gols e 78 assistências pelo Palmeiras

> 1 jogo (0 como titular) na temporada 2021

> 1 jogo (0 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia: 25/01/2015 – Palmeiras 3×2 Red Bull Brasil – Amistoso

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 14/03/2020 – Inter de Limeira 0×0 Palmeiras – Paulista

Último gol: 20/02/2020 – Palmeiras 1×0 Guarani – Paulista

> Jogador do elenco com mais jogos (306), vitórias (175), gols (70) e assistências (78).

> Artilheiro do Palmeiras no século: 70 gols, seguido por Willian, com 65.

> 2º com mais jogos no século (306, atrás apenas de Marcos, com 392) e 2º com mais vitórias (175, atrás novamente de Marcos, com 182).

> 5º atacante com mais jogos na história (306, logo atrás de César Maluco, com 327) e 5º com mais vitórias (175, atrás de Servílio, com 185).

> 31º com mais jogos na história do Palmeiras (306, logo atrás de Bianco Gambini e Cesar Sampaio, ambos com 307) e 31º com mais gols (70, ao lado de Nei e logo atrás de Vavá, com 72).

> Jogador com mais jogos (128), mais vitórias (91), mais gols (33) e mais assistências (35) no Allianz Parque.

> 4º jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 34, ao lado de Weverton e Willian e logo atrás de Galeano, com 38.

> 6º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 21, logo atrás de Felipe Melo, Willian e Gustavo Gómez, todos com 22.

> 9º jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Brasileiro: 155, logo atrás de Nei, com 159.

> 6º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Brasileiro: 86, ao lado de Velloso e logo atrás de Edu Bala, com 87.

> 2º maior goleador do Palmeiras na história do Brasileiro: 41, atrás de César Maluco, com 61.

> Maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileiro: 41, seguido por Willian, com 31.

> 8º jogador com mais partidas pelo Palmeiras na Copa do Brasil: 26, ao lado de Márcio Araújo e logo atrás de Rogério, com 28.

> 7º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras na Copa do Brasil: 15, logo atrás de Zinho, com 16.

> 7º jogador com mais gols pelo Palmeiras na Copa do Brasil: 6, ao lado de Djalminha, Júnior, Kleber, Rivaldo e Zinho e logo atrás de Viola, com 7.

> Disputado pelos rivais Corinthians e São Paulo, Dudu acabou seduzido pelo projeto do Palmeiras e, até hoje, faz questão de destacar que foi a melhor escolha da carreira. Em 2015, logo seu ano de estreia no Verdão, foi campeão da Copa do Brasil marcando duas vezes na finalíssima contra o Santos.

> Em 2016, conquistou o Campeonato Brasileiro sendo líder de assistências do time (com dez), foi eleito o melhor atacante do Brasil por todas as premiações (inclusive levando a Bola de Prata) e voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira – a última vez havia sido em 2011, quando defendia o Dínamo de Kiev-UCR. No ano seguinte, faturou mais uma Bola de Prata na campanha do vice-campeonato brasileiro.

> A temporada de 2018, por sua vez, colocou definitivamente o Baixinho na galeria dos grandes ídolos da história do Palestra. Campeão nacional novamente como garçom da equipe (14 assistências), foi o grande protagonista da competição – não à toa, levou a Bola de Ouro de melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

> Em 2019, foi o palmeirense com mais jogos (65), gols (13, ao lado de Gustavo Scarpa) e assistências (18). E em 2020, participou do início das campanhas vitoriosas do Campeonato Paulista e da Libertadores, superando a marca de 300 partidas pelo Verdão e se consolidando como o artilheiro alviverde no Século 21 e o maior goleador do clube na história do Brasileiro de pontos corridos, além de ser o atleta que mais jogou, mais venceu, mais fez gol e mais deu assistências no Allianz Parque.

27. GABRIEL VERON

18 anos | 1,74m

> 44 jogos (18 como titular), 11 gols e 6 assistências pelo Palmeiras

> 2 jogos (0 como titular) na temporada 2021

> Ainda não estreou pela Libertadores 2021

> Ainda não estreou pelo Brasileiro 2021

Estreia: 28/11/2019 – Fluminense 1×0 Palmeiras – Brasileiro

Último jogo: 14/04/2021 – Palmeiras 1×2 Defensa y Justicia-ARG – CONMEBOL Recopa

Último como titular:14/11/2020 – Palmeiras 2×0 Fluminense – Brasileiro

Último gol: 24/01/2021 – Ceará 2×1 Palmeiras – Brasileiro

> 2º jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras em todos os tempos: balançou as redes duas vezes aos 17 anos, três meses e dois dias, na vitória por 5 a 1 sobre o Goiás pelo Brasileiro 2019, desbancando Mazzola, que marcou (também duas vezes) com 17 anos, seis meses e cinco dias em um amistoso contra o Catanduva em 1956, e ficando atrás apenas de Juliano, que, com 16 anos, 11 meses e 23 dias, fez um na goleada por 5 a 0 sobre o Nacional-URU, pela Copa Mercosul 1998.

> Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na história da Libertadores: 18 anos, um mês e 19 dias, no 5 a 0 contra o Tigre, em 2020, superando Gabriel Jesus, com 18 anos, 10 meses e 13 dias em 2016.

> Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras na história da Copa do Brasil: 18 anos, dois meses e três dias, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, em 2020, superando Gabriel Jesus, com 18 anos, três meses e 13 dias em 2015.

> No Palmeiras desde 2017, foi campeão paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional pelo Verdão. Destaque também para o bicampeonato mundial de clubes sub-17 em 2018 (marcando gol na vitória por 4 a 2 sobre o Real Madrid na decisão e terminando a competição como o artilheiro e eleito o melhor jogador) e 2019, além das Copas do Brasil Sub-17 e Sub-20.

> Com a Seleção Brasileira, foi campeão e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 em 2019.

10. LUIZ ADRIANO

34 anos | 1,83m

> 91 jogos (74 como titular), 30 gols e 8 assistências pelo Palmeiras

> 20 jogos (13 como titular), 3 gols e 3 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (4 como titular), 1 gol e 2 assistências pela Libertadores 2021

> 6 jogos (4 como titular), 1 gol e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia:11/08/2019 – Palmeiras 2×2 Bahia – Brasileiro

Último jogo:27/06/2021 – Palmeiras 3×2 Bahia – Brasileiro

Último como titular: 27/06/2021 – Palmeiras 3×2 Bahia – Brasileiro

Último gol: 06/06/2021 – Palmeiras 3×1 Chapecoense – Brasileiro

> 5º colocado em participação em gol na temporada, com seis ações (três gols e três assistências), atrás apenas de Rony, com dez, Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> 4º artilheiro do elenco no geral com 30 gols, atrás apenas de Raphael Veiga, com 33, Willian, com 65, e Dudu, com 70.

> 99º maior artilheiro da história do Palmeiras: 30 gols, ao lado de Osmar e Marcinho.

> Artilheiro do time na temporada 2020 com 20 gols, seguido por Willian e Raphael Veiga, ambos com 18.

> Melhor média de gols da história do Allianz Parque: 0,40 (15 gols em 37 jogos), seguido por Borja (0,38 – 19 gols em 50 jogos), Cristaldo (0,34 – 11 gols em 32 jogos), Leandro Pereira (0,33 – 7 gols em 21 jogos), Gabriel Jesus (0,32 – 11 gols em 34 jogos), Rafael Marques (0,28 – 12 gols em 42 jogos), Barrios (0,26 – 5 gols em 19 jogos), Keno (0,25 – 9 gols em 35 jogos) e Alecsandro (0,25 – 6 gols em 24 jogos). Deyverson é o segundo do atual elenco com 0,27 (13 gols em 47 jogos), ao lado de Willian, com 0,27 (27 gols em 100 jogos), e seguido por Dudu, com 0,25 (33 gols em 128 jogos).

> 5º maior artilheiro do Allianz Parque com 15 gols, atrás de Raphael Veiga (18), Borja (19), Willian (27) e Dudu (33).

> Artilheiro do time na Libertadores 2020 (cinco gols, ao lado de Rony) e eleito para a seleção da competição pela CONMEBOL.

> Vice-artilheiro do time no Brasileiro 2020 com dez gols, atrás de Raphael Veiga, com 11.

> Vice-líder em participação em gols na temporada 2020 com 23 ações (gols e assistências somadas), atrás só de Willian, com 25.

> Um dos três palmeirenses a ter marcado em todas as competições regulares da temporada 2020, ao lado de Raphael Veiga e Gustavo Gómez.

> Deixou sua marca em momentos decisivos da Tríplice Coroa em 2020, com gol na final do Paulista contra o Corinthians (1 a 1), na semifinal da Libertadores contra o River na Argentina (3 a 0) e na semifinal da Copa do Brasil contra o América-MG em Belo Horizonte (2 a 0).

> Um dos seis que foram titulares nas três partidas decisivas da temporada 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), ao lado de Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Matías Viña e Zé Rafael.

> Dois hat-tricks pelo clube, ambos no Allianz Parque: contra o Fluminense, no Brasileirão 2019, e contra o Guaraní-PAR, na Libertadores 2020.

7. RONY

26 anos | 1,67m

> 75 jogos (59 como titular), 19 gols e 11 assistências pelo Palmeiras

> 23 jogos (19 como titular), 8 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (5 como titular), 6 gols e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 7 jogos (5 como titular) pelo Brasileiro 2021

Estreia:29/02/2020 – Santos 0x0 Palmeiras – Paulista

Último jogo:07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último como titular: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último gol: 27/05/2021 – Palmeiras 6×0 Universitario-PER – Libertadores

> Vice-artilheiro do time nesta temporada com oito bolas na rede, ao Raphael Veiga e atrás apenas de Willian, com nove.

> 3º colocado em finalizações certas nesta temporada, com 27, atrás de Gustavo Scarpa e Raphael Veiga, com 28.

> 4º colocado em participação em gol nesta temporada: dez ações (oito gols e duas assistências), atrás só de Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> 5º colocado em dribles nesta temporada, com 13, atrás de Zé Rafael, com 14, Gustavo Scarpa, com 23, Wesley, com 30, e Raphael Veiga, com 31.

> 2º maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores: 11 gols, ao lado de Willian, Borja e Tupãzinho e atrás apenas de Alex (12).

> Artilheiro do time na Libertadores 2020 com cinco gols, ao lado de Luiz Adriano, recebeu quatro vezes o prêmio de melhor em campo e foi eleito para a seleção do torneio pela CONMEBOL. Em 2021, já marcou seis vezes em cinco duelos disputados, com direito a dois prêmios de melhor em campo: na goleada por 5 a 0 contra o Independiente del Valle-EQU, no Allianz Parque, e na vitória por 2 a 1 diante do Defensa y Justicia-ARG, na Argentina.

> Líder geral em assistências na Libertadores 2020 com oito passes certeiros, inclusive o cruzamento para Breno Lopes marcar o gol do título diante do Santos, já tem uma assistência na Libertadores 2021 e, com isso, soma 20 participações em gol em 16 jogos de Libertadores pelo Verdão.

> Vice-líder em assistências na temporada 2020 com nove passes a gol, atrás só de Gabriel Menino, com dez.

> Na Copa do Brasil, iniciou a jogada do gol de Gabriel Menino que sacramentou a conquista do título contra o Grêmio.

> 2º jogador que mais acertou a meta adversária na temporada 2020 com 45 finalizações certas, atrás de Willian, com 46.

> 2º jogador que mais driblou na temporada 2020, com 33 fintas completas, atrás só de Zé Rafael, com 43.

11. WESLEY

22 anos | 1,75m



> 53 jogos (29 como titular), 8 gols e 8 assistências pelo Palmeiras

> 26 jogos (13 como titular), 3 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 5 jogos (2 como titular) e 1 assistência pela Libertadores 2021

> 6 jogos (4 como titular), 2 gols e 1 assistência pelo Brasileiro 2021

Estreia: 15/01/2020 – Palmeiras 0x0 Atlético Nacional de Medellín-COL – Florida Cup

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 07/07/2021 – Palmeiras 2×0 Grêmio – Brasileiro

Último gol: 06/06/2021 – Palmeiras 3×1 Chapecoense – Brasileiro

> 2º jogador com mais partidas pelo clube na temporada: 26, atrás apenas de Gustavo Scarpa, com 32.

> Vice-líder em dribles nesta temporada: 30, atrás apenas de Raphael Veiga, com 31.

> 3º colocado em assistência para finalização nesta temporada: 26, atrás apenas de Raphael Veiga, com 29, e Gustavo Scarpa, com 60.

> 6º colocado em participação em gol na temporada, com cinco (três gols e duas assistências), ao lado de Matías Viña, Danilo e Breno Lopes e atrás apenas de Luiz Adriano, com seis, Rony, com dez, Willian, com 11, Raphael Veiga, com 12, e Gustavo Scarpa, com 21.

> Retornou de lesão no joelho após 32 jogos afastado (cerca de três meses e meio), fez duas partidas de readaptação no Brasileiro e foi titular nas duas finais da Copa do Brasil 2020 contra o Grêmio, inclusive fazendo o primeiro gol na vitória por 2 a 0 no duelo decisivo.

> Apesar do longo tempo fora do time, foi o terceiro jogador que mais driblou na temporada 2020, com 31 fintas, ao lado de Gabriel Menino e atrás só de Zé Rafael (43) e Rony (33).

> Chegou ao Palmeiras em 2016 para o Sub-17, subiu para o Sub-20 na temporada seguinte e conquistou o Campeonato Brasileiro em 2018, a Copa do Brasil em 2019 e, assim como Patrick de Paula, Gabriel Veron e Gabriel Silva, enfileirou quatro títulos paulistas seguidos pelo clube: 2017, 2018 e 2019 pelo Sub-20 e 2020 pelo Profissional.



29. WILLIAN

34 anos | 1,71m

> 239 jogos (162 como titular), 65 gols e 25 assistências pelo Palmeiras

> 21 jogos (15 como titular), 9 gols e 2 assistências na temporada 2021

> 3 jogos (2 como titular) e 2 gols pela Libertadores 2021

> 7 jogos (3 como titular) e 3 gols pelo Brasileiro 2021

Estreia: 29/01/2017 – Palmeiras 1×1 Ponte Preta – Paulista

Último jogo: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

Último como titular: 23/06/2021 – Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – Brasileiro

Último gol: 10/07/2021 – Palmeiras 3×2 Santos – Brasileiro

> 2º jogador do atual elenco com mais partidas (239, atrás de Dudu, com 306), 2º em gols (65, atrás novamente de Dudu, com 70), e 3º em assistências (25, atrás de Gustavo Scarpa, com 32, e Dudu, com 78).

> No Allianz Parque, é o vice-artilheiro (27 bolas na rede, atrás só de Dudu, com 33), o 2º em jogos (100, também atrás só de Dudu, com 128) e o 4º em assistências (12, atrás de Marcos Rocha, com 13, Gustavo Scarpa, com 18, e Dudu, com 35).

> 2º maior artilheiro do Palmeiras neste século: 65 gols, atrás só de Dudu (70).

> 6º com mais partidas pelo Palmeiras neste século (239, atrás de Valdivia, com 241), e 4º com mais vitórias: 130, atrás de Fernando Prass (151), Dudu (175) e Marcos (182).

> 2º maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileiro: 31 gols, atrás apenas de Dudu (41).

> 7º maior artilheiro do Palmeiras em Brasileiro: 31 gols, ao lado de Jorge Mendonça e atrás de Toninho Catarina (32), Edmundo (34), Ademir da Guia (36), Leivinha (40), Dudu (41) e César Maluco (61).

> 2º maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores: 11 gols, ao lado de Rony, Borja e Tupãzinho e atrás apenas de Alex (12).

> 3º com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores: 22, ao lado de Gustavo Gómez e Felipe Melo e atrás apenas de Weverton (24) e Marcos (27).

> 4º com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores: 34, ao lado de Weverton e Dudu e atrás apenas de Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).

> 34º no ranking dos maiores artilheiros da história do Palmeiras: 65 gols, ao lado de Nardo, Luizão e Oséas e logo atrás de Rivaldo, 68.

> 59º no ranking dos atletas com mais jogos na história do Palmeiras: 239 partidas, logo atrás de Chinesinho, Djalma Dias e Rodrigues Tatu, todos com 240.

> Jogador de linha que mais atuou na temporada 2020: 69 das 79 partidas, atrás só de Weverton (70).

> Líder em participação nos gols da temporada 2020 com 25 ações (somando gols e seis assistências), seguido de Luiz Adriano, com 24.

> Vice-artilheiro do time na temporada 2020: 18 gols, ao lado de Raphael Veiga e atrás de Luiz Adriano (20).

> Artilheiro do Palmeiras e vice-artilheiro no geral do Paulista 2020, com seis gols, atrás só de Ytalo, do RB Bragantino, com sete.

> Vice-artilheiro do Palmeiras na Libertadores 2020: quatro gols, atrás só de Luiz Adriano e Rony (ambos com cinco).

> Autor da assistência para Gabriel Menino fazer o último gol da temporada 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio que garantiu o título da Copa do Brasil.

> Autor da assistência para Deyverson fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no Brasileiro 2018, sacramentando o decampeonato alviverde.

> Único atacante da história que conseguiu conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras defendendo o clube do início ao fim das competições – Dudu também se sagrou campeão dos quatro torneios, mas não disputou o Paulista 2020 e a Libertadores 2020 até o final.